Pronostic Napoli Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter confirme à Naples

L’affiche du dimanche soir en Serie A a des allures de passation de témoin entre Naples et l’Inter. Impressionnant l’an passé, le club napolitain avait survolé le championnat devant l’Inter. Cette saison, les rôles semblent s’inverser, puisque les Nerazzurri ont montré de très bonnes dispositions lors de ces premières semaines. Arrivé cet été pour succéder à Spalletti, Rudi Garcia n’aura pas tenu longtemps et a été remplacé par Mazzarri. Pour sa première sur le banc, le nouvel arrivé a vu ses hommes s’imposer sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (1-2). En milieu de semaine, les Partenopei avaient un déplacement délicat en Ligue des champions à Madrid pour y affronter le Real. Dans une rencontre très ouverte et spectaculaire, le Napoli s’est incliné (4-2) en fin de match, avec notamment une faute de main du portier Meret. Ce revers oblige le club italien à disputer un match décisif face à Braga lors de l’ultime journée. Naples est 4e en Serie A, mais avec déjà 7 points pour l’Inter.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Inter régale sous la houlette de Simone Inzaghi. L’an passé, les Nerazzurri avaient notamment atteint la finale de la Ligue des champions face à Manchester City pour une courte défaite (1-0). Ce résultat semble avoir donné un surplus de confiance aux Intéristes qui réalisent une très solide 1re partie de championnat. Le week-end dernier, les partenaires de Marcus Thuram ont signé un bon nul à Turin face à la Juve (1-1). Ce résultat permet aux Intéristes de conserver leur place de leader avec 2 points de plus que la Vieille Dame et 6 sur l’AC Milan. Ce dimanche, les Milanais enchaînent un nouveau gros test face au Napoli. En milieu de semaine, l’Inter était engagée en Ligue des champions où elle a offert un match spectaculaire à Lisbonne. En effet, face au Benfica, une équipe remaniée italienne s’est retrouvée menée de 3 buts à la pause. Simone Inzaghi a su remotiver ses hommes lors de cette rencontre pour revenir au score (3-3). Dans cette rencontre, Lautaro Martinez a été préservé en disputant seulement 10 minutes de match. L’Argentin est le leader de cette équipe et affiche un incroyable bilan de 13 victoires en 13 matchs de Serie A. Sur son excellente dynamique, l’Inter devrait prendre le meilleur sur un Napoli qui a beaucoup donné à Madrid.

► Le pari « victoire Inter » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Martinez buteur » est coté à 2,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 260€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Napoli – Inter Milan :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Napoli Inter Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Napoli en patron face à l'Inter