Pronostic Manchester United Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Manchester United enchaîne face au FC Séville

Manchester United réalise un très bon exercice sous les ordres d’Erik ten Hag. Après avoir mis fin à plusieurs années de disette en remportant la Carabao Cup en début d’année civile, Man U veut jouer le coup à fond en Ligue Europa. En effet, les Mancuniens rêvent de retrouver les joies d’un succès dans une compétition européenne. Pour arriver à ce stade des quarts de finale, les Red Devils ont réalisé de belles prouesses puisqu’ils ont dominé le FC Barcelone en 16es de finale dans une double confrontation spectaculaire (4-3 en cumulé). Sur sa lancée, Man U a pris le dessus sur une autre formation espagnole en 8es de finale, le Betis Séville (5-1). Abonné aux clubs espagnols, United affronte en quarts le FC Séville, qui a une longue histoire avec la Ligue Europa. En Premier League, les hommes d’Erik ten Hag ont repris leur place dans le top 4 avec 3 unités d’avance sur Tottenham, grâce à leurs deux dernières victoires à Old Trafford face à Brentford (1-0) et celle contre Everton (2-0) du week-end dernier. Face aux Toffees, les Red Devils ont confirmé leurs excellentes dispositions à domicile pour faire la différence par McTominay et Martial. Le Français pourrait retrouver une place de titulaire ce jeudi, car Rashford est sorti blessé contre Everton.

En face, le FC Séville connaît une année compliquée, mais s’est refait une santé depuis l’arrivée de José Luis Mendilibar, son 3e coach de la saison. En effet, le club andalou avait pendant de longues semaines été coincé dans la zone de relégation. À la suite de sa victoire à Cadiz (0-2) et de son match nul face à Vigo (2-2) en ouverture de la dernière journée de Liga, le club sévillan occupe la 13e place avec 5 points d’avance sur le 1er relégable. Rebasculé dans cette C3 à la suite de sa 3e place de groupe en Ligue des champions, le FC Séville a dominé le PSV en 16es de finale avant de prendre le meilleur sur Fenerbahce en 8es. Lors de ces deux doubles confrontations, le club espagnol a fait la différence à domicile et s’était incliné en déplacement. Intraitable à domicile, Manchester United devrait prendre le meilleur sur le FC Séville et faire un pas vers la qualification.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

