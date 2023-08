Pronostic Manchester City Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle pose des problèmes à Manchester City

Battu lors de la séance des tirs aux buts par Arsenal lors du Community Shield, Manchester City s’est repris mercredi en remportant sa 1re Super Coupe d’Europe face au FC Séville lors de ce même exercice. Comme souvent, les hommes de Guardiola ont été dominateurs lors de cette rencontre. Cependant, les Cityzens ont été mis à mal par le jeu de transitions des sévillans qui se sont créés plusieurs opportunités. Comme lors du Community Shield, City s’en est remis au jeune Cole Palmer, qui montre qu’il peut avoir un rôle à jouer cette saison. Lors de leur 1ère sortie en Premier League, les Slyblues se sont logiquement imposés à Burnley (0-3), tout juste promu, avec un doublé d’Haaland. Brillant face aux modestes formations, le cyborg norvégien doit désormais franchir un cap face aux grosses cylindrées. Lors des premiers mois de cet exercice, City ne pourra pas compter sur Kevin de Bruyne, blessé. Cette absence est un véritable coup dur pour le club citizen qui devra se passer de la créativité de l’international belge. Souvent ronronnant en début de saison, City va devoir trouver les solutions sans KDB, mas aussi sans Gündogan et Mahrez qui ont quitté le club.

En face, Newcastle est redevenu une place forte du football anglais. Le club du Nord de l’Angleterre a profité des fonds saoudiens pour bâtir une équipe compétitive. Dans un premier temps, les Magpies ont décidé de miser sur un coach prometteur rompu à la Pemier Leauge, Eddie Howe. L’ancien de Bournemouth a recruté judicieusement entre joueurs d’expérience qui connaissent les exigences de la PL, et des pépites comme le suédois Isak. Cet été, Newcastle semble avoir encore réussi de très jolis coups en attirant notamment le milieu italien du Milan AC Tonali, qui s’est signalé pour sa première avec un but. De plus, les Magpies ont également jeté leur dévolu sur Barnes, relégué avec Leicester, et qui reste une valeur sûre de PL sur son aile gauche. Pour son 1er match de la saison, Newcastle a marqué les esprits en explosant à domicile une équipe d’Aston Villa qui sort d’un très bon exercice (5-1). Le duo Isak – Wilson s’est fait plaisir en inscrivant des buts et semble être sur la même dynamique que l’an passé. Ce samedi, Newcastle a une belle opportunité à saisir face à un Manchester City ronronnant et privé de Kevin de Bruyne. Les Magpies pourraient ramener un point de ce voyage à l’Etihad face à des Cityzens qui n’ont gagné dans les 90 minutes qu’un seul de leurs 3 premiers matchs de la saison.

