Pronostic Manchester City Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City se reprend face à Leipzig

Cette affiche entre Man City et Leipzig oppose 2 formations assurées de participer aux 8e de finale de la Ligue des Champions. La 1re place du groupe, qui a souvent son importance, est en jeu. Les Skyblues vont vouloir se reprendre lors de la réception des Allemands après leur match nul de samedi dernier en Premier League face à Liverpool. Sur une incroyable série de 23 victoires de rang à l’Etihad, City n’a pas su faire la différence contre les Reds lorsque les opportunités se sont présentées et ont été punis par les hommes de Klopp (1-1). Lors de cette rencontre, Haaland a inscrit un nouveau but mais a laissé la vedette aux Doku, Ederson ou Bernardo Silva qui furent rayonnants. Depuis son arrivée de Rennes, Doku semble avoir passé un palier au point d’avoir mis Grealish sur le banc. L’international anglais devrait retrouver du temps de jeu lors de cette rencontre face à Leipzig, pour reposer le Diable Rouge. On peut s’attendre à quelques changements avec les probables titularisations des Stones, Lewis ou Gvardiol. En revanche, Haaland et sa faim de buts pourrait être aligné d’entrée. Dans cette C1, Man City ne connaît pas le moindre problème dans un groupe des plus faciles et s’est imposé lors des 4 premiers matchs, dont à l’aller en Allemagne (1-3). S’il n’avait pas marqué à l’aller, Haaland avait mis un quintuplé à Leipzig l’an dernier à l’Etihad en 8e.

En face, Leipzig est donc assuré de participer aux 8es de finale de la C1, mais veut prendre sa revanche face à une formation contre laquelle elle a souvent souffert, encaissant notamment un 7-0 l’an passé lors du quintuplé d’Haaland. En Bundesliga, les hommes de Marco Rose ne sont pas au mieux avec deux revers en déplacement lors des 3 dernières journées. En effet, Leipzig s’est incliné contre Mayence (2-0) et le week-end dernier à Wolfsbourg (2-1). A la suite de ce revers, le club allemand est sorti du Top 4 au détriment du Borussia Dortmund. Les partenaires de Forsberg comptent sur l’Europe pour se relancer. Arrivés cet été, les Simons et Openda se sont parfaitement au sein de leur nouveau club, mais connaissent une légère baisse de régime depuis quelques semaines. Encore plus en déplacement où il reste sur 3 défaites consécutives. Auteur d’un quintuplé l’an passé contre Leipzig, Haaland devrait conduire son équipe à la victoire lors de cette rencontre qui permettrait de sceller la 1re place de Manchester City dans ce groupe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

