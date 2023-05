Pronostic Lille Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille vise l’Europe et coule Nantes

En s’imposant à domicile contre Marseille (2-1) samedi dernier dans le choc de la journée de Ligue , Lille a fait une excellente opération pour décrocher un ticket européen. 5es, les Lillois comptent un point d’avance sur Rennes et 2 de retard sur Monaco. Dans cette même journée, le stade Rennais affronte l’AS Monaco, ce qui pourrait faire les affaires du LOSC. Le week-end passé, les Lillois ont été menés à domicile par Marseille mais ont su renverser le match par ses « Jonathan » avec un but du canadien David sur penalty et un autre de Bamba à 20 minutes de la fin. Dans cette fin de championnat, les hommes de Fonseca ont deux matchs à leur portée avec la réception de Nantes en grande difficulté et en déplacement à Troyes déjà condamné. Dans son stade, le LOSC est impressionnant depuis le début de saison puisque seuls le PSG et Nice ont réussi à s’y imposer. Lors des 7 derniers matchs disputés à la maison, les Lillois ont au moins marqué 2 buts à chaque fois, et font face ce samedi à une fébrile défense nantaise.

En effet, le FC Nantes ne s’attendait certainement pas à se retrouver dans une telle situation. En effet, il y a quelques semaines, le club de Loire-Atlantique comptait 10 points d’avance sur la zone de relégation et se retrouve aujourd’hui en grand danger. En effet, les Nantais occupent la 17e place de L1 avec 1 point de retard sur Auxerre, premier non relégable. Ce week-end, le FCNA pourrait être condamné à la relégation en cas de revers, et de succès de l’AJA à Toulouse, ce qui parait tout à fait possible. Finaliste de la Coupe de France, Nantes n’y arrive plus et ne s’est plus imposé en Ligue 1 depuis la mi-février et un succès sur Lorient. Récemment, le club nantais a décidé de se séparer d’Antoine Kombouaré pour nommer Aristouy. Le nouvel entraineur du FCNA a obtenu un point sur le terrain de Toulouse pour sa première (0-0) avant de connaitre une grosse désillusion le week-end dernier. En effet, les Nantais ont été balayés par Montpellier (0-3) à la Beaujoire. Dominés dans tous les secteurs, les Canaris ont également perdu Delort sur blessure dès les premières minutes. Tourné vers l’Europe et très solide à domicile, Lille devrait faire fi des difficultés nantaises et décrocher 3 points importants pour s’offrir une finale à Troyes.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Himad Abdelli présente ses excuses après ses propos sur le FC Nantes