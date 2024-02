Pronostic FC Porto Arsenal : Analyse, cotes et prono du 8e de Ligue des champions (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur Porto – Arsenal

Porto pas au mieux

Porto est un habitué des 8e de finale de la Ligue des Champions puisqu’on retrouve l’équipe portugaise parmi les 16 meilleures formations européennes pour la 3e année consécutive. En revanche, Porto n’a plus passé ces 8es depuis 2021. Tombé cette saison dans le même groupe que le FC Barcelone, les Dragons ont accroché leur qualif’ lors de la dernière journée en dominant le Shakhtar Donetsk (5-3). Depuis, les hommes de Sergio Conceiçao n’ont pas le parcours souhaité sur la scène nationale puisqu’ils doivent se contenter de la 3e place du classement avec 7 points de retard sur le Benfica, et sur le Sporting qui compte 1 match en moins. Tenu en échec à domicile par Rio Ave (0-0), Porto avait ensuite perdu à Arouca (3-2). Toutefois, les coéquipiers de Pepe se sont repris le week-end dernier en prenant le dessus sur Estrela (2-0) avec notamment une réalisation du Brésilien Galeno.

Arsenal a relancé la machine

Arsenal a également connu un passage délicat lors de la période des fêtes de fin d’année, mais s’est superbement repris. En effet, les Gunners viennent de s’imposer lors des 5 dernières journées et notamment lors de la réception du leader, Liverpool (3-1). En plus de cette excellente prestation, les Londoniens ont affiché leur potentiel offensif en inscrivant pas moins de 21 buts, avec notamment deux derniers cartons en déplacement (6-0 face à West Ham et 5-0 face à Brighton). Pour atteindre ces 8es de finale, le club londonien a dominé son groupe dans lequel on trouvait également le PSV Eindhoven, Lens ou le FC Séville. A noter que les partenaires de Saliba n’ont pas toujours été brillants loin de leurs bases avec une défaite à Bollaert, un nul aux Pays Bas et une courte victoire en Andalousie, mais qu’ils se sont bien rattrapés depuis.

Des blessés de chaque côté

Pour le FC Porto, les défenseurs cadres Ivan Marcano et Zaidu Sanusi sont forfait. A noter que les Grujic ou Taremi ont été remplaçants lors des derniers matchs, mais l’attaquant iranien pourrait reprendre place dans le 11 après une Coupe d’Asie réussie. Du côté d’Arsenal, en plus des habituels blessés Timber, Partey, Vieira, les importants Jesus, Zinchenko, Tomiyasu sont incertains. En l’absence de Jesus, Saka a été énorme ces derniers matchs, avec 6 buts sur ses 4 dernières sorties, tandis que Kai Havertz a également été très en vue. Protégé par Arteta, l’international allemand semble avoir trouvé sa place dans cette équipe au côté d’un Declan Rice, qui s’impose comme le boss.

Les compos probables pour Porto – Arsenal :

Porto : Costa – Joao Mario, Pepe, Otavio, Jorge Sanchez – Pepe, Varela, Nico Gonzalez, Galeno – Evanilson, Taremi (ou Conceiçao).

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Odegaard, Rice, Havertz – Saka, Trossard, Martinelli.

Arsenal trop fort pour Porto ?

Si Porto est resté bloqué à ce niveau des 8es ces trois dernières années, il faut remonter à 2010 pour voir Arsenal passer ce cap. Néanmoins, au regard de la dynamique de ces 2 formations, Arsenal part comme le grand favori de cette double confrontation. Les Gunners semblent avoir retrouvé les ingrédients de son excellente recette offensive, avec notamment un Saka en très grande forme. Face à un Porto pas au mieux à l’image de son buteur phare Taremi, le club londonien pourrait s’imposer.

Arsenal suit le rythme de Liverpool, Tottenham cale, Aston Villa en profite