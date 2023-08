Pronostic Espagne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Coupe du monde féminine

L’Espagne sur sa lancée face aux Pays Bas

Arrivée avec beaucoup d’ambition, l’Espagne désire ardemment décrocher son 1er titre mondial. Avec le FC Barcelone vainqueur de la dernière Ligue des Champions, l’Espagne est une nation majeure dans les compétitions européennes. De plus, lors des 2 dernières années, le ballon d’Or féminin a été attribué à la Barcelonaise Alexia Putellas. Cette dernière, un temps gravement blessée, a su revenir à temps pour soulever la C1 et être retenue dans la liste de Jorge Vilda. Bien rentrées dans leur Mondial, les Espagnoles ont facilement remporté leurs deux premiers matchs face au Costa Rica (3-0) et la Zambie (5-0). Déjà qualifiée, l’Espagne a ensuite subi un lourd revers face à une solide sélection japonaise (3-0). Pas du tout marquée par cette défaite, qui avait peut-être aussi pour but d’éviter la Norvège, la Roja s’est parfaitement reprise en 8e de finale pour assommer la Suisse (1-5), avec notamment un doublé de Bonmati. Lors de cette rencontre, la défenseuse Codina s’est signalée en inscrivant un incroyable but contre son camp. Comme un symbole, la barcelonaise a parfaitement réagi pour mettre ses partenaires à l’abri avant la mi-temps avec la réalisation du 4-1. Composée majoritairement de joueuses du Real, du Barca et de l’Atletico, l’Espagne possède des joueurs de grande qualité à l’instar des Putellas, Hermoso, Paredes ou Esther Gonzalez. Auteur d’un seule but depuis le début de ce Mondial, Gonzalez devrait tout de même garder son poste de n°9, elle qui avait scoré pas moins de 9 buts pendant les qualifications.

En face, les Pays Bas avaient connu une très bonne période en remportant le championnat d’Europe en 2017, et en atteignant par la suite la finale de la Coupe du Monde 2019 en France. Lors du dernier Euro organisé en Angleterre, la sélection batave s’est en revanche arrêtée dès les quarts de finale avec un revers face aux Bleues. Pour lancer leur Mondial, les Leeuwinnen ont dominé difficilement le Portugal (1-0) avant de signer un bon match nul face aux Etats Unis (1-1) et de tranquillement fait valoir leur supériorité face au Vietnam (7-0). Fortes de cette belle victoire, les Bataves ont enchaîné face à l’Afrique du Sud (2-0) en 8e. Pour ce Mondial, la sélection des Pays Bas est privée de deux de ses meilleurs éléments, Vivianne Miedema et Shanice van de Sanden, blessées. En leur absence, les responsabilités offensives seront confiées à la Parisienne Lieke Martens, à Beerensteyn mais aussi aux milieux de terrain van de Donk ou Spitse. Au regard de sa performance en 8e de finale, l’Espagne part légèrement favorite de ce quart de finale face aux Pays Bas.

