Pronostic Dunkerque Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval se reprend à Dunkerque

Après une seule saison passée en National, Dunkerque est parvenu à retrouver la Ligue 2. Les Nordistes ont connu une entame délicate qui ont poussé les dirigeants à se séparer de Chabbert. Finalement, le nouvel arrivé Luis Castro a également connu une entame compliquée mais a retrouvé un peu d’espoir lors des dernières journées. En effet, sa formation a pris le dessus en déplacement sur Auxerre et Valenciennes sur le même score de 1-0. Les Maritimes sont en revanche toujours à la recherche de leur premier succès dans leur antre. Actuellement, Dunkerque doit se contenter de la 18e place du classement avec 3 points de retard sur le 1er relégable, Bordeaux. Avec seulement 2 points pris dans leur stade, les Maritimes possèdent le pire bilan de Ligue 2 à domicile.

En face, Laval est évidemment la grosse sensation de la saison en Ligue 2. Sauvé in extremis lors de l’ultime journée l’an passé, le club lavallois occupe actuellement la tête du championnat. Si les Tangos avaient connu une superbe série de résultats, ils restent sur des performances qui alternent le chaud et le froid. Brillants vainqueurs d’Annecy (1-3), les Lavallois ont ensuite subi un lourd revers à domicile contre Concarneau (0-3). Néanmoins, Laval a profité des faux-pas de ses adversaires directs pour se maintenir en tête du championnat. Sur 5 victoires et 1 nul en déplacement (dont 1 succès le week-end dernier en Coupe de France), les Mayennais ont une belle opportunité de confirmer leur leadership face à une formation dunkerquoise qui n’a toujours pas gagné un match dans son stade. A noter que le meilleur buteur lavallois Tchokounté retrouve un club qui l’a vu grandir.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

