Pronostic Clermont Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont finit en beauté au Montpied face à Lorient

Annoncé en début de saison comme l’une des probables équipes condamnées à la relégation, Clermont a fait taire les observateurs en obtenant le maintien très rapidement. En effet, les Auvergnats se sont montrés très réguliers et ont passé un pallier par rapport à l’exercice précédent. 8e de Ligue 1, le club clermontois est bien parti pour finir dans la première partie de tableau. Ce samedi, les hommes de Gastien disputent leur dernier match à domicile avant un déplacement compliqué au Parc lors de la dernière journée. Leur belle série de 7 journées consécutives sans la moindre défaite s’est arrêtée le week-end dernier avec un revers à Brest (2-1). Dans cette dernière ligne droite, Clermont a pu compter sur l’incroyable efficacité de Kyei. L’attaquant clermontois a inscrit une grande partie de ses 9 buts lors de ses dernières semaines. A ses côtés, les Cham et Khaoui ont également brillé.

A l’instar de Clermont, Lorient a également rapidement obtenu son maintien. Partis pied au plancher, les Merlus ont même été sur le podium de Ligue 1 pendant plusieurs journées. La suite fut un peu plus délicate notamment avec le départ au mercato hivernal de Moffi et Ouattara, deux grands artisans de l’excellente 1re partie de saison. En gestion, la formation bretonne a su faire ce qu’il fallait pour prendre les points nécessaires dans cette dernière ligne droite. En effet, les hommes de Le Bris ont connu un très bon passage avec des victoires contre le PSG au Parc des Princes et face à Brest dans le derby. Ensuite, les Lorientais sont allés chercher un point à Montpellier mais n’ont rien pu faire dimanche dernier face à la réussite actuelle du Racing Club de Lens (1-3). Cette affiche entre deux formations qui ne jouent plus rien devrait nous offrir un match agréable avec des buts. A domicile et vainqueur de 6 de ses 8 derniers matchs, Clermont va également tenter de finir sur une bonne note avant le déplacement au Parc des Princes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

