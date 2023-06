Pronostic Canada États-Unis : Analyse, cotes et prono de la finale de la Ligue des Nations CONCACAF

Les États-Unis conservent leur titre

Le Canada affiche de réels progrès depuis quelques années grâce, notamment, à l’avènement d’une génération plus talentueuse. On retrouve notamment le latéral du Bayern Munich Davies, le milieu de Porto Eustaquio ou encore le goleador de Lille David. Cela a permis à l’équipe de prendre part, au Qatar, à sa première Coupe du Monde depuis l’édition 1986. Néanmoins, les manques sont encore importants, en attestent les 3 revers concédés dans le groupe F du Mondial 2022. Plus consistants au niveau continental, les coéquipiers de Jonathan David ont atteint le dernier carré de la Gold Cup en 2021. Afin de se hisser en finale de cette Ligue des Nations, ils ont tout d’abord dominé leur groupe au sein duquel figuraient le Honduras et Curaçao. Cette semaine, le Canada a écarté le Panama en demi-finale (2-0).

En face, les États-Unis sont davantage installés dans le gotha de la zone CONCACAF. Absents à une seule Coupe du Monde depuis 1990, ils rayonnent en Amérique du Nord, en témoignent les 3 finales disputées lors des 3 dernières Gold Cup, pour 2 titres. Durant la Coupe du Monde 2022, les partenaires de Christian Pulisic ont montré de très belles choses avant de se faire éliminer, de manière frustrante, par les Pays-Bas en 8e. Vainqueurs de l’unique Ligue des Nations disputée lors de l’exercice 2019/2020, ils ont une belle opportunité de réaliser la passe de 2 dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, les États-Unis ont le lourd avantage d’évoluer à domicile dans ce Final 4 et ont marqué les esprits face au Mexique en demi (3-0). Disposant d’un effectif très intéressant au sein duquel on retrouve notamment les cadres offensifs Pulisic, Reyna et Pepi ainsi que le nouveau venu Balogun (Reims), les USA peuvent réaliser une grande performance face au Canada.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

