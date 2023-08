Pronostic Braga Panathinaïkos : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

Braga prend une option face au Panathinaikos

Habitué à la 4e place de la Liga Nos, Braga a pu prendre la 3e position la saison passée et s’offre une chance de jouer la Ligue des Champions. Pour ses débuts lors des tours préliminaires de la C1, le club portugais a facilement pris le dessus sur les Serbes de TSC (7-1). Ce mercredi, Braga s’attend à une opposition plus relevée face au Panathinaikos. Sur la scène nationale, le Sporting a très mal débuté en s’inclinant contre Famalicao (1-2) mais s’est bien repris la semaine passée en prenant le dessus sur Chaves (2-4). Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments comme l’attaquant Ruiz, récent finaliste de l’Euro espoirs avec l’Espagne, mais aussi le français Simon Banza ou l’indispensable Ricardo Horta. De plus, on retrouvera des anciennes connaissances de la L1 avec Rony Lopes ou José Fonte, arrivés lors du mercato estival.

En face, le Panathinaïkos est tout simplement le club qui a sorti l’Olympique de Marseille au tour précédent. 2e du championnat grec derrière l’AEK Athènes, le Pana est contraint de disputer les tours préliminaires de C1. Pour son entrée en lice, la formation grecque s’est défait de Dnipro, le club ukrainien (5-3). Au tour suivant, le Pana a réussi un super match aller pour prendre un avantage (1-0) face à l’OM. Malmenés au retour, les Grecs s’en sont sortis miraculeusement avec un penalty dans les arrêts de jeu. Ensuite, la défense grecque a fait le dos rond pour contenir les assauts phocéens et les joueurs du Pana se sont montrés la plus précise lors des tirs aux buts. Actuellement, le club grec n’a toujours pas repris son championnat. Traditionnellement très fort à domicile et davantage habitué de la scène européenne ces dernières années, Braga devrait prendre sur une option sur la qualification en s’imposant face au Pana.

