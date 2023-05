Pronostic Bordeaux Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux se reprend face à Laval

Dans cette dernière ligne droite en Ligue 2, la course pour la montée bat son plein puisque Bordeaux et Metz sont seulement séparés par un point. Avec 3 rencontres à disputer, tout reste encore possible. Actuellement, les Girondins ont leur destin en main. Ils seront en L1 à l’été prochain s’ils remportent leurs 3 derniers matchs face à Annecy, Rodez et donc Laval. Ces 3 équipes sont largement à la portée des Bordelais, mais l’enjeu pourrait inhiber les hommes de David Guion. Suite à sa défaite à Metz (3-0), le club bordelais avait parfaitement réagi en enregistrant 3 victoires consécutives face à Grenoble (3-0), Valenciennes (0-2) et Caen (1-0). En revanche, les Girondins ont perdu une partie de leurs points d’avance sur Metz en concédant le nul à Quevilly Rouen (0-0) le week-end dernier. Ce samedi, les partenaires de Barbet seront soutenus par tout un stade pour renouer avec une victoire importante.

De son côté, Laval est engagé dans la lutte pour le maintien et a réalisé une superbe opération le week-end dernier. En effet, les Mayennais se sont imposés dans une rencontre de prestige face à l’AS Saint-Etienne (2-1), déjà sauvé. Lors de cette rencontre, les Lavallois ont fait preuve d’un excellent état d’esprit et ont à plusieurs reprises en difficulté Larsonneur. Dans une rencontre ouverte, Laval a également souffert face aux attaques vertes. Finalement, la réussite a tourné du côté du stade qui s’est vu accorder un penalty controversé, avant que Bobichon ne marque sur une frappe déviée. Grâce à ce 3e succès consécutif à domicile, Laval garde espoir dans le maintien mais est conscient que tout reste à faire. En effet, un seul point sépare le club mayennais du 1er relégable. En revanche, Laval est en grande difficulté loin de ses bases (5 défaites de rang). Sur 3 victoires à domicile, Bordeaux devrait profiter des soucis en déplacement de Laval pour l’emporter.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

