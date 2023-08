Pronostic Bayern Munich Leipzig : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d’Allemagne

Le Bayern reprend par un trophée face à Leipzig

Le Bayern sort d’une saison éprouvante avec un changement d’entraineur et des éliminations en Coupe d’Allemagne et en Ligue des Champions. Cependant, le club munichois a profité de l’incroyable faux-pas du Borussia Dortmund pour remporter un nouveau titre lors de l’ultime journée. Suite à cette victoire, la direction bavaroise a tranché dans le vif avec la mise à pied d’Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic à la direction sportive, victimes des derniers exercices décevants. Cet été, le Bayern a perdu Lucas Hernandez (PSG) et Sadio Mané (Al-Nassr) mais s’est renforcé avec les arrivées de Min-jae Kim, Laimer et Guerrero. Le Bayern s’est aussi lancé dans une cour effrénée à Harry Kane, mais se heurte à l’intransigeance de Daniel Levy. Lors de l’intersaison, la formation bavaroise s’est montrée solide avec 4 succès notamment face à Liverpool et Monaco, mais a perdu contre Manchester City. Ce samedi, les Munichois retrouvent Leipzig dans la Super Coupe d’Allemagne contre lequel il s’était imposé au terme d’une rencontre spectaculaire il y a 1 an (5-3).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, Leipzig a vu beaucoup ses meilleurs éléments quitter le club. Les Nkunku (Chelsea), Szoboszlai (Liverpool), Laimer (Bayern), Gvardiol (Man City) ou André Silva (Real Sociedad) sont partis sous de nouvelles couleurs et ont été remplacés par les Openda (Lens), Xavi Simons (PSG), Baumgartner (Hoffenheim) ou Sesko (Salzbourg). Victorieux de la Coupe d’Allemagne pour la seconde année consécutive, Leipzig avait également terminé sur le podium de la Bundesliga. Durant la préparation, les hommes de Marco Rose se sont inclinés contre Ipswich et l’Udinese mais ont remporté leurs 3 derniers matchs face à des équipes largement à leur portée, St Trond, Altglienicke et Las Palmas. Pour cette affiche de la SuperCoupe d’Allemagne, le Bayern devrait comme souvent l’emporter face à l’un de ses plus sérieux rivaux, Leipzig.

► Le pari « Victoire Bayern » est coté à 1,57 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 157€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Bayern et Plus de 2,5 buts+ » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bayern Leipzig avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bayern Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le nouvel entraîneur de l'Eintracht est un ancien adjoint de Julian Nagelsmann