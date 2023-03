Pronostic Bayer Leverkusen Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich costaud à Leverkusen

L’affiche de la 25e journée met aux prises le Bayer Leverkusen au Bayern Munich. En difficulté en début de saison, le club de Leverkusen est monté en puissance depuis que Xabi Alonso a repris le Bayer. En milieu de semaine, ses hommes se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Europa League après avoir sorti les Hongrois de Ferenvaros (0-4 en cumulé). Lors du match retour, les joueurs français se sont mis en valeur en inscrivant les deux buts de leur équipe par Diaby et Adli. Cette qualification confirme les progrès entrevus depuis plusieurs semaines en Bundesliga. Actuellement, le Bayer pointe en 9e position avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Les partenaires de Diaby n’ont pas abdiqué et espèrent revenir dans le coup pour l’Europe. Lors des dernières journées, Leverkusen a tenu tête à Fribourg (1-1) qui joue le haut de tableau, avant de prendre le meilleur sur le Hertha Berlin (4-1) et le Werder Brême (2-3).

Dans une période décisive, le Bayern hausse le ton. Après avoir dominé le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, le club bavarois a pris seul les commandes de la Bundesliga. Un temps au coude à coude avec le Borussia Dortmund, Munich possède désormais 2 unités d’avance sur les Marsupiaux. En forme, le club bavarois s’est imposé lors des 3 dernières journées face à l’Union Berlin (3-0), Stuttgart (1-2) et Augsbourg (5-3). En pleine bourre, le Bayern veut accentuer son avance en tête du championnat pour se consacrer ensuite à la C1. Dans cette dernière ligne droite, Nagelsmann peut compter sur le retour de sa recrue phare, Sadio Mané, mais c’est Choupo-Moting qui reste le meilleur buteur de cette équipe avec 17 bits toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les défenseurs bavarois se sont distingués lors du large succès face à Augsbourg avec un but de Cancelo et un doublé de Benjamin Pavard. Sur sa lancée, le club bavarois devrait prendre le dessus sur une équipe du Bayer qui devrait être éprouvé par son match européen.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

