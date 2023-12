Pronostic Barcelone Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético accroche le Barca

En clôture de la 15e journée de Liga, le FC Barcelone affronte l’Atlético Madrid. Cette affiche s’annonce passionnante entre deux équipes qui cherchent à revenir sur le Real Madrid. A l’orée de cette journée, le club catalan se trouve en 4e position avec 4 points de retard sur la Maison Blanche. Lors des dernières semaines, les hommes de Xavi ont perdu des points à domicile contre le Real dans le Classico (1-2) mais également lors de la dernière journée chez le Rayo Vallecano (1-1). Lors de cette dernière rencontre, les Blaugranas ont souffert en égalisant en fin de match. En milieu de semaine, le Barca avait à cœur de s’imposer en Ligue des Champions pour s’assurer une place en 8e de finale. Grâce à sa victoire sur le FC Porto (2-1), le club catalan a réussi cette mission et retrouvera les phases finales de la C. Cette saison, le Barca dispute ses rencontres au stade Olympique pendant les travaux du Camp Nou. Pour affronter l’Atletico, Xavi déplore l’absence de Gavi, mais peut s’appuyer sur les Felix, Lewandowski, Pedri ou De Jong.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

3e avec un match en retard, l’Atlético Madrid va nettement mieux que l’an passé. Cette montée en puissance coïncide avec le retour en très grande forme d’Antoine Griezmann. L’international français occupe le 2e rang du classement des buteurs avec 9 buts inscrits. Lors des 9 dernières journées de Liga, les Matelassiers ont remporté 8 matchs pour un seul revers sur la pelouse de Las Palmas, promu cet été. Lors des 2 dernières journées, les Colchoneros ont pris le dessus sur Villareal (3-1) et Majorque (1-0). En plus de ces bonnes performances en Liga, l’Atlético vient d’obtenir sa qualif’ en 8e de finale de la C1. Impressionnant sur leurs 2 derniers matchs, les hommes de Simeone ont signé deux très beaux succès face au Celtic (6-0) et contre le Feyenoord (1-3). En pleine forme, l’Atlético pourrait ramener un résultat de ce déplacement au FC Barcelone.

► Le pari « Victoire Atlético ou match nul » est coté à 1,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Griezmann buteur » est coté à 3,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 590€ (690€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce FC Barcelone – Atletico Madrid :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic FC Barcelone Atletico Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Dans les coulisses du reveal du nouveau maillot du RC Lens