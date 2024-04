Pronostic Athletic Bilbao Majorque : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe du Roi

L’Athletic Bilbao remporte la Coupe du Roi face à Majorque

La finale de la Coupe du Roi nous offre une surprenante opposition entre l’Athletic Bilbao et Majorque. La formation basque est l’une des belles surprises de la saison puisqu’elle lutte pour le Top 4 en Liga. Actuellement, les protégés de Valverde occupent la 5e place avec 2 points de retard sur l’Atletico Madrid. Le week-end dernier, les partenaires de Muniain se sont inclinés au Bernabeu face au Real Madrid d’Ancelotti (2-0) et ont glissé de la 4e position. Pour atteindre cette finale, le club basque de Bilbao a réalisé un excellent parcours en dominant notamment le FC Barcelone en quart de finale et l’Atletico Madrid en demi-finale. Pour affronter Majorque en finale, Valverde devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet avec notamment les deux frères Williams (Nico est de retour), Sancet, Berenguer ou encore son meilleur buteur Guruzeta. Il y a quelques saisons, l’Athletic Bilbao avait enchainé deux finales consécutives de Copa del Rey sans pouvoir s’imposer. Lors de cette confrontation face à Majorque, le club basque compte sur cette expérience pour décrocher la Coupe du Roi qu’il a remporté 23 fois (2e meilleur total).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

