Pronostic AS Roma Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du derby romain de Serie A

La Roma prend le derby face à la Lazio

Ce samedi, la ville de Rome nous offre son traditionnel derby entre Giallorossi et Biancocelesti. 5e, la Louve vise une place dans le Top 4 et doit pour cela combler son retard de 5 points sur Bologne (4e). Lundi dernier, les protégés de De Rossi ont perdu des points importants sur la pelouse de Lecce (0-0). Ce match nul ne doit pas faire oublier les progrès accomplis depuis la prise en main de l’équipe par l’ancien milieu de terrain. En effet, lors des 10 dernières journées de Serie A, la Roma ne s’est inclinée qu’une seule fois et cela face à une formation de l’Inter qui caracole en tête de la Serie A, pour 7 victoires. A domicile, la Louve est très performante et compte sur ses hommes forts que sont les Lukaku, Dybala ou Pellegrini pour venir à bout de la Lazio. Battu l’an passé à domicile et en Coupe d’Italie, la Roma aura à cœur de prendre sa revanche.

De son côté, la Lazio avait réalisé un très bon exercice l’an passé en finissant en 2e place du classement. Cette année, avec l’enchaînement des matchs de la Ligue des Champions, la formation romaine a eu plus de difficultés à trouver son rythme de croisière. De plus, des éléments majeurs comme Immobile n’ont pas retrouvé leur efficacité. Cette perte de vitesse a poussé Maurizio Sarri à quitter le club. Le technicien italien a été remplacé par l’ancien Marseillais Igor Tudor. Pour sa première sur le banc des Laziale, le Croate avait vu ses protégés dominer la Juventus (1-0) en Serie A. En revanche, les Biancocelesti ont connu un résultat défavorable en milieu de semaine en demi-finale aller de la Coppa Italia en s’inclinant sur la pelouse de la Vieille Dame (2-0). 7e à 6 points de son rival, la Lazio a l’occasion de se rattraper face à son plus grand ennemi. Mais poussée par ses tifosi et bien plus en forme, la Roma devrait prendre le meilleur sur la Lazio dans ce derby et conserver ses chances de monter dans le Top 4.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

