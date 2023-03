Pronostic Amiens Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens à la relance face à Pau au stade de la Licorne

Désireux de se mêler à la lutte pour la montée cette saison, Amiens se retrouve en bien mauvaise posture et figure aujourd’hui au 9e rang de la Ligue 2 avec 12 unités de débours sur la 2e place. Les Picards ont certainement laissé échapper leurs derniers espoirs de montée lors des 2 dernières journées en s’inclinant tour à tour contre Metz (0-2), Annecy (2-0) et Bordeaux (1-2). Face aux Girondins, ils ont réalisé un très bon premier acte, montrant ainsi leur capacité à pratiquer un jeu agréable porté vers l’avant. Malgré la déception d’un revers concédé dans les derniers instants de la rencontre, l’entraîneur Philippe Hinschberger a retiré des motifs d’espoir et espère que ses joueurs parviendront à vite relever la tête, et ce, dès ce week-end.

De son côté, Pau se bat logiquement pour ne pas descendre cette année. Les hommes de Didier Tholot sont actuellement 16es de Ligue 2 et comptent 4 unités d’avance sur le premier relégable. Incapables de s’imposer lors des 4 dernières journées (1 match nul et 3 défaites), ils se rapprochent dangereusement de la zone rouge depuis quelques semaines. Dans le dur, Pau, qui dispose de l’un des plus faibles budgets de Ligue 2, reste sur des revers concédés face au mal classé Laval (0-1) et à Saint-Étienne le week-end dernier (2-0). Devant ses supporters, Amiens peut reprendre sa marche en avant ce samedi en prenant le dessus sur un adversaire a priori à sa portée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

