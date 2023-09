Pronostic Pau Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau et Amiens en quête de régularité

10e en Ligue 2, Pau se montre très irrégulier. Cette dernière semaine en fut le parfait exemple avec un très bon match nul obtenu à Auxerre (2-2), qui joue la montée, avant de sombrer à domicile contre Annecy (0-3) qui joue plutôt le maintien. Mardi, les Palois ont enchaîné à l’extérieur en s’imposant à Bastia (1-4) qui s’est rapidement retrouvé en infériorité numérique. Habituellement performants dans leur stade, les hommes de Nicolas Usaï restent sur un nul contre Rodez et donc sur une déculottée face à Annecy. Ce samedi, les partenaires de Saivet auront à cœur de se racheter.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Amiens fait partie des candidats aux play-off. Mais à l’instar de Pau, la formation picarde manque de constance dans ces résultats. En effet, depuis son excellente entame avec 3 succès de rang, Amiens ne s’est imposé qu’une seule fois, à domicile face à Guingamp (4-1). Lors des 3 dernières journées, la formation amiénoise n’a pas remporté le moindre match avec un revers au Paris FC (3-0), et des nuls contre Valenciennes et Ajaccio. Arrivé en fin de mercato, Andy Carroll n’y arrive pas pour le moment, puisque l’Anglais court toujours après son 1er but. Dans cette affiche entre équipes en quête de stabilité, mais qui sont capables de belles choses, on pourrait voir un match nul.

► Le pari « match nul » est coté à 3,30 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 330€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Pau ou match nul et moins de 4,5 buts » est coté à 1,65 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 165€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pau – Amiens avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pau Amiens encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Amiens Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2