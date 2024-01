Pourquoi dit-on CAN 2023 pour une Coupe d’Afrique des nations qui se déroule en 2024 ?

La Côte d’Ivoire, restée bloquée en 2023 ?

Ce samedi débute la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire​​. À première vue, rien d’anormal, jusqu’à la découverte de son appellation officielle, CAN 2023. Initialement prévue pour 2021 puis rapidement déplacée pour être disputée au mois de juillet 2023 e, raison des déconvenues subies par le Cameroun, hôte précédent, cette compétition avait été reportée une seconde fois en janvier 2024 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) le 3 juillet 2022. La raison évoquée ? La saison des pluies qui touche ce pays d’Afrique de l’Ouest (d’avril à octobre), situé à la zone de transition entre le climat équatorial humide et le climat tropical sec.

La CAF qui avait acté la décision de retarder le lancement de l’événement de six mois a permis d’éviter un drame humain, comme révélé par Le Monde au mois de juillet dernier, déplorant plusieurs victimes après le passage des pluies diluviennes en Côte d’Ivoire. En-tout-cas, selon nos informations, le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, se fait une joie d’accueillir cette CAN 2023 et espère qu’elle soit « la meilleure jamais organisée ».

Promis,​ ​Jean-Louis va tout faire pour ne pas tout gâcher.

Et si Marco Asensio était la clé du PSG ?