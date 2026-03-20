Luis Enrique pique une (petite) crise

Les colères des entraîneurs envers le calendrier, quel marronnier ! Ce vendredi soir, c’est Luis Enrique qui s’y colle : interrogé à propos du programme de Ligue 1 qui attend le Paris Saint-Germain, avec notamment une rencontre contre Toulouse prévue juste après la trêve internationale, l’entraîneur espagnol s’est montré assez agacé en conférence de presse et incrédule sur l’organisation imposée.

Luis Enrique 🇪🇸est très agacé par le calendrier de la #LFP. La Ligue ayant organisé la rencontre opposant le #PSG et le #TFC le vendredi 3 Avril à 20h45 soit moins de 48h après le dernier match de certains internationaux surtout ceux ayant un voyage sur le continent américain.… pic.twitter.com/8rx20KFTKK — Achille Ash (@AchilleA1) March 20, 2026

« Mes joueurs vont revenir jeudi et on a match le vendredi contre Toulouse, c’est sympa !, a ainsi attaqué le coach. Sur cette trêve, les joueurs partent tous. Ce que je pense, c’est que ce n’est pas positif de jouer vendredi. Certains jouent le mercredi aux USA, arrivent le jeudi à Paris… Et tu dois jouer le vendredi, face à Toulouse ! » En plus, à l’inverse de Nantes, Lens ne va peut-être pas accepter sans broncher la proposition du PSG !

La convocation de Lucas Chevalier ne change rien aux plans de Luis Enrique