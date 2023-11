Oudéa-Castera : « Le Graët ? Un dirigeant hors sol  »

Chacun son tour.

Après Laurent Blanc, Didier Deschamps ou Noël Le Graët ces dernières semaines, c’était au tour de la ministre des Sports de se présenter à l’Assemblée nationale, devant la commission d’enquête sur les dysfonctionnements au sein de plusieurs fédérations sportives. L’occasion pour Amélie Oudéa-Castera de revenir sur le cas de Noël Le Graët : « Il m’a suffi de voir la prise de parole de Noël Le Graët et le coup de peinture sur les travailleurs migrants au Qatar pour comprendre qu’on avait un dirigeant hors sol. Ensuite, il a fallu du temps pour que les victimes se saisissent de la parole et mettent des mots sur ce qu’il s’est passé. Je suis restée à ma place, j’ai laissé les autorités prendre leurs responsabilités. La justice rendra ses conclusions quand elle sera prête. Les instances, le conseil d’éthique, le monde du foot ont ensuite souhaité le départ de Noël Le Graët. »

Préférant se montrer prudente alors que l’enquête judiciaire est en cours, la ministre espère « que ces précédents nous rendront tous meilleurs collectivement ». Amélie Oudéa-Castéra a également rappelé quelques basiques : « Signaler, ce n’est pas une option, c’est une obligation morale, pénale même quand il s’agit de mineurs. C’est l’article 40. Quand on est président de fédération, à la tête d’une délégation de service public, c’est une obligation de signaler. Une obligation de signaler vers les préfets et les ministères. Il n’est jamais trop tard pour se réveiller. Je veux lancer un appel à tous ceux qui ont vu des choses et ont des suspicions de le signaler. Signaler, c’est sauver des vies. »

