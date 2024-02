Mattéo Guendouzi : « J’ai appris en six mois avec Sarri ce que j’aurai pu apprendre en deux ans  »

Le nouveau prince de Rome a parlé.

Auteur d’une prestation cinq étoiles face au Bayern et nommé homme du match par l’UEFA, Mattéo Guendouzi est revenu sur le succès des siens face aux Munichois. « C’était un match très difficile mais on l’a fait, tous ensemble. On est resté fidèle à notre philosophie et nos principes de jeu et c’est ce qui a fonctionné », a-t-il expliqué dans l’émission Football Show de beIN Sports. Devenu un titulaire indiscutable après une période d’adaptation où « il devait assimiler pendant un ou deux mois les idées du coach », l’ancien marseillais s’épanouit pleinement au pied du Colisée et en profite pour faire les éloges de Maurizio Sarri. « Je n’ai fait que six mois avec Sarri mais j’ai l’impression d’avoir fait un an et demi. Tactiquement, j’apprends énormément ce que je n’ai pas forcément fait dans le passé. Je me suis beaucoup plus discipliné tactiquement », argumente Guendouzi.

Plus convoqué par Didier Deschamps depuis la Coupe du monde 2022, l’international français ne cache pas son envie de retrouver les Bleus, avec l’Euro en ligne de mire : « Bien sûr que c’est un objectif. Il faut être régulier, c’est le plus important. Avec J’espère être appelé pour les prochains rassemblements. »

Fun fact : le dernier joueur français évoluant à la Lazio a avoir été appelé en Équipe de France est un certain Ousmane Dabo.

