Les supporters parisiens en nombre pour le déplacement à Milan

L’ambiance monte.

À la veille de la rencontre de Ligue des champions entre l’AC Milan et le PSG, capitale pour la suite de la phase de groupes, Le Parisien annonce la présence, en tribunes, de 4300 supporters du club francilien. C’est-à-dire plus du double du nombre de fans parisiens (2100) qui s’étaient déplacés à St James’ Park début octobre pour la défaite du PSG contre Newcastle (1-4).

Il devrait donc y avoir du spectacle aussi bien dans les travées que sur le terrain ce mardi soir. Au match aller entre les deux clubs, les ultras du PSG avaient invité des supporters de Naples, rivaux des fans milanais, pour pimenter un peu plus l’ambiance en tribunes. Avec en plus le retour de Gianluigi Donnarumma à San Siro, l’enceinte s’annonce plus hostile que jamais pour les Parisiens.

Les billets pleuvront-ils sur le portier, cette fois-ci ?

En plein match, les supporters situés derrière Donnarumma lui lancent des faux billets. Une référence à ses envies de départ de Milan ? pic.twitter.com/VcXQpEN9KB — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 18, 2017

Le Milan avec Théo Hernandez et Pulisic face au PSG