L’ex-international français Patrice Lecornu est décédé

L’équipe de France perd un des siens.

International français à trois reprises entre 1979 et 1981, Patrice Lecornu est décédé mardi à 65 ans. Passé par le Red Star, le SCO d’Angers et Nantes, il a disputé 116 matchs de première division, pour 13 buts inscrits. Handicapé par des problèmes récurrents au genou, il a dû stopper sa carrière dès l’âge de 27 ans. L’ancien ailier s’est reconverti comme entraîneur, prenant la tête du Red Star, puis du centre de formation du PSG, comme directeur de la formation, avant de devenir entraîneur de la réserve en 2005. Après un court passage à Saint-Leu comme directeur du football, il a terminé sa carrière au Red Star, en tant que directeur technique. Ses performances lui ont permis de porter trois fois le maillot tricolore, face aux États-Unis, à la Grèce et finalement au Brésil, pour deux victoires et une défaite.

Patrice Lecornu s'en est allé à 65 ans. Ailier droit au @RedStarFC, au @AngersSCO, au @FCNantes et 3 fois en @equipedefrance, il arrêta sa carrière à 27 ans (genou) avant de devenir coach au Red Star. @UNFP présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/0quUYTf0ba — UNFP (@UNFP) October 3, 2023

Hubert Fournier, DTN du foot français : « On doit avoir un niveau de technicité beaucoup plus marqué »