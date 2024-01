L’état de santé de Franz Beckenbauer inquiète

Légende en péril.

À 78 ans, Franz Beckenbauer n’est pas au mieux de sa forme. L’Allemand est en effet désormais aveugle de l’œil droit et a déjà subi plusieurs opérations au cœur. Dans la bande-annonce d’un documentaire qui sera diffusé en Allemagne le 8 janvier, sa famille a ainsi partagé ses inquiétudes, notamment son frère Walter : « Si j’affirmais qu’il va bien, je mentirais et je n’aime pas mentir. Il ne se sent pas bien, il a constamment des hauts et des bas. »

En 2022 déjà, le double Ballon d’or (1972 et 1976) avait fait parler par son absence durant la Coupe du monde au Qatar, pour ces mêmes soucis de santé. Et depuis le mois d’avril, le Kaiser a dû s’éloigner du paysage médiatique pour se reposer.

On espère que ça se terminera aussi bien que pour Keyser Söze : en marchant fièrement.

