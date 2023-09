Indice UEFA : une statistique alarmante pour les clubs français

Un chiffre dont on se serait bien passé.

Excité par ce PSG-Dortmund ? Curieux de voir le réveil lensois à Séville ? Alléché par l’affiche entre l’Ajax et l’OM ? Oubliez tout ça, et préparez vos mouchoirs, car le football français s’apprête à vivre une semaine noire en Coupe d’Europe. On n’exagère à peine, mais le week-end de Ligue 1 qui se clôture ce dimanche a déjà accouché d’une statistique pas franchement rassurante pour le football français et son indice UEFA. En effet, pour la première fois au XXIe siècle, aucune des six équipes tricolores engagées en coupes d’Europe n’a gagné sa rencontre de championnat précédant son entrée en lice sur la scène continentale. Pour rappel : Paris a perdu contre Nice, Lens s’est incliné face à Metz, Lille et Rennes se sont neutralisés, tout comme l’OM et Toulouse.

🇫🇷 Aucune équipe français n'a remporté son match précédent leur match d'ouverture en phase de groupes de Coupe d'Europe pour la 1ère fois au XXIe siècle. #OMTFC #PSG #OM #TFC #LOSC #SRFC #RCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 17, 2023

On connaît un compte Twitter qui va se frotter les mains.

