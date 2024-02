Le président de Laxou livre sa version des faits après avoir forcé un jeune à se déshabiller

Encore une histoire glauque qui touche le foot amateur.

Le 14 février, le président du club amateur de l’AF Laxou Sapinière (Meurthe-et-Moselle) a forcé un joueur de douze ans à enlever sa tenue (maillot, short, chaussettes) dans le froid et en public, et l’a plaqué contre un grillage, avait relaté L’Est Républicain samedi dernier. Âgé de 66 ans, ce dirigeant nommé Bernard Bietzer avait passé 48 heures en garde à vue et sera convoqué le 29 août prochain pour une audience, la mère ayant porté plainte. Le président a aussi été démis de ses fonctions. Ce lundi dans Le Parisien, Bietzer a livré sa version des faits, niant notamment avoir lui-même déshabillé le joueur.

« Tout est parti d’un coup par-derrière de notre joueur, raconte-t-il. Expulsé, il ne voulait pas quitter le terrain, alors, pour éviter une bagarre générale, je l’ai sorti moi-même. Le gamin allait quitter le stade mais, effectivement, j’étais énervé et je lui ai dit “avant de partir, tu rends ta tenue”. Car on en a besoin pour le club et qu’elles doivent rester dans le vestiaire. Ce que je ne savais pas, c’est qu’il était venu au stade directement en tenue du club. Et qu’il n’avait pas d’affaires de rechange. (L’enfant) a enlevé lui-même ses vêtements et me les a remis. Il y a beaucoup de témoins qui l’ont attesté et c’est pour cela que les policiers n’ont pas retenu cette version. Et j’ai appris, via la police, que le coach qui m’avait accusé était très ami avec un autre éducateur du club avec qui j’étais en conflit. »

Le coach de l’équipe avait en effet confirmé aux enquêteurs que « le président avait déshabillé le petit, voire plus ».

