En Seine-et-Marne, un dirigeant de club de foot amateur accusé de viol sur mineur et placé en détention provisoire

Triste histoire.

Un responsable d’un club de football a été placé en détention provisoire pour viol sur mineur. L’homme de 46 ans a été arrêté par la police, précise Le Parisien ce mercredi, pour le viol d’un mineur de 15 ans, licencié au club de l’AC Villenoy, en Seine-et-Marne. La victime a porté plainte courant juillet, et rapporte que le dirigeant l’a forcée à se déshabiller avant un match, à son domicile.

Les enquêteurs ont retrouvé des images pédopornographiques à son domicile, et une information judiciaire a été ouverte. L’homme a déjà été condamné pour meurtre, et dirigeait le club depuis un an, officiant également en tant qu’arbitre assistant. La préfecture de Seine-et-Marne indique auprès du quotidien qu’il a pu intégrer le club car « l’enquête d’honorabilité » réalisée au moment de rejoindre une association sportive se limite au contrôle du Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Le casier judiciaire n’est pas consulté dans son ensemble.

Les Néo-Zélandais en ont-ils quelque chose à faire du foot ?