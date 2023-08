Des paris suspects autour de matchs de qualification pour la Ligue Europa Conférence

Du boulot pour l’UEFA.

Pour sa troisième édition, la Ligue Europa Conférence fait parler d’elle avant même que l’on en connaisse l’intégralité des participants. Deux matchs du premier tour des qualifications ont en effet, comme le rapporte l’Athletic, été signalés à l’UEFA à la suite de paris suspects les concernant. Les rencontres suspectées ? Arsenal Tivat-Alashkert conclu sur le score de 6 à 1 en faveur des visiteurs et Rigas FS-Makedonija GP Skopje où les locaux l’ont emporté 4 à 1.

Dans un communiqué, l’UEFA a indiqué s’abstenir de « commenter les enquêtes ou même l’existence d’enquêtes potentielles. » Du côté des suspects, seul le Riga FS s’est exprimé : « Notre club se fixe toujours les normes les plus élevées sur le terrain et en dehors du terrain. Les principes d’intégrité sont l’essence même du football. Nous prouvons toujours tout sur le terrain. Les deux matchs contre Makedonija, que nous avons remportés et qui nous ont permis de nous qualifier pour le tour suivant, n’ont pas fait exception à la règle. C’est tout ce que nous pouvons dire. » Les deux écuries ressorties vainqueurs de ces barrages n’ayant pas franchi le tour suivant, aucun de ces quatre larrons ne verra la Ligue Europa Conférence cette saison.

Et toujours rien sur le Zagreb-OL de 2011 ?