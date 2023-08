Billal Brahimi bientôt prêté en Bretagne ?

BB au SB.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Francesco Farioli, le nouveau coach de l’OGC Nice, Billal Brahimi pourrait faire ses adieux à la Côte d’Azur et revenir dans l’Ouest du territoire. Selon Brest On Air et L’Équipe, l’Algérien serait sur le point de rallier le Stade brestois, en prêt avec option d’achat. D’autres clubs, notamment étrangers, sont intéressés par sa patte gauche, mais il aurait donné sa préférence aux Ty Zef. L’ancien Angevin est encore sous contrat avec le Gym jusqu’en 2026.

🤩 Voici le plus beau but de la saison 2022-2023 de @Ligue1UberEats , signé Bilou Brahimi ! 🔴⚫️🧨 pic.twitter.com/gWAIoMwFSU — OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2023

Il va enfin rejoindre un prétendant à l’Europe.

