Benzema : « J’avais envie de faire monter le football saoudien »

La sainte parole du Nueve.

Dans une interview pour la Saudi Pro League, Karim Benzema s’est épanché sur son choix de quitter l’Europe pour l’Arabie Saoudite : « Je pense qu’avec tout ce que j’ai pu avoir et faire à Madrid, c’était le moment d’aller voir autre part. Et puis l’Arabie saoudite, bien avant le football, j’avais envie de venir ici. Le projet du football, qui commençait à éclater un peu partout, je me suis dit que moi aussi j’avais envie de participer et de faire monter le football saoudien ». Un football qu’il ne connaissait pas spécialement à l’origine : « Je suis surpris du niveau de football, parce qu’en Europe, on ne regarde pas beaucoup l’Arabie saoudite. En tout cas quand je jouais en Europe, alors que maintenant on regarde beaucoup plus. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont dans ce championnat […] Les supporters sont là et ils aiment le football, il y a beaucoup de passion.»

"I really wanted to be part of the story and to help Saudi football grow" 🎙️@Benzema discusses his move and start to life in the RSL 🇫🇷#yallaRSL pic.twitter.com/67VysqGDMM — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 11, 2023

Enfin, à 35 ans, Benzema est au crépuscule de sa carrière. Alors il ne cache pas que le confort de vie est devenu primordial pour lui, notamment au niveau religieux, Djeddah se trouvant non loin de La Mecque : « C’est un pays musulman, ils m’ont accueilli à bras ouvert. Quand tu voyage là-bas, t’es dans le vrai. Pour un musulman, t’es dans le vrai. C’est ce qu’il faut faire, tu te sens bien et pur. C’est exceptionnel. Je le souhaite à tous les musulmans d’y aller un jour parce que c’est là-bas où il y a la vérité ». Jamais rassasié, il n’oublie pas de conclure l’interview en rappelant qu’il fera surtout les comptes en fin de saison, avec un maximum de trophées dans l’escarcelle.

A condition que son club dispute les matchs de Ligue des champions asiatique…

