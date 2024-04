Angleterre : Une équipe féminine remporte un championnat masculin

Prenez ça les U15 de Dallas !

Les Gunners cuvée 2003-2004 ont trouvé leurs héritières, mais pas forcément là où on les attendait. En D3 de la Youth Football League de Bournemouth, l’équipe U12 des Queens Park Ladies a terminé première (sur 12) de son championnat, avec 16 points d’avance sur le dauphin, 18 victoires, 4 nuls et aucune défaite, inscrivant 61 buts pour seulement 11 encaissés. Le plus fort dans tout ça ? Ces ados jouent dans une ligue de garçons !

« Les filles ont mérité leur titre. Elles ont travaillé très dur tout au long de la saison, pas seulement les jours de match, mais aussi à l’entraînement », se félicite Toby Green, manager de l’équipe, auprès de Sky News. Leur secret ? Au sein de l’effectif composé de 14 joueuses, quatre d’entre elles jouent ensemble depuis l’âge de cinq ans. Pratique pour créer des automatismes ! Le quotidien The Guardian rappelle que Green a dû faire des pieds et des mains pour aller à l’encontre de la fédération locale, celle-ci refusant dans un premier temps que les Queens Park Ladies affrontent des garçons. Désormais promues en D2 de la catégorie U13, celles qui s’entraînent deux fois par semaine auront l’occasion de faire montre de leur talent un cran au-dessus la saison prochaine. Leur coach souhaite que leur exemple serve à convaincre plus de petites filles de s’inscrire dans un club, à l’image des deux siennes.

On attend désormais un amical contre l’autre Queens Park.