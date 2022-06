Bordeaux en National 3 la saison prochaine ?

Girondins de Bordeaux : le spectre de la cessation de paiement plane pour le mois de juillethttps://t.co/nrzEieXSsu — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) June 16, 2022

Avec King Street, les Girondins ne peuvent finir qu’à la rue. Dans son édition du 17 juin, Sud-Ouest annonce que les salariés de Bordeaux ont été prévenus d’une tragique nouvelle au petit-déjeuner, ce jeudi. Si aucun accord n’est trouvé avec les fonds d’investissement américains Fortress et King Street d’ici début juillet et le prochain passage devant la DNCG, Bordeaux sera en National . Mais les Girondins ne resteront pas longtemps en troisième division. Car avec la baisse des recettes (baisse des droits télé et du sponsoring, ventes de joueurs moins élevées...), ils déposeraient le bilan et fileraient tout droit en National 3. De quoi avaler de travers le café pour les 260 employés du club...Le quotidien révèle aussi que les dépenses ont été seulement calculées sur la saison passée. Comprenez-y que les salaires, honoraires ou encore les fournisseurs ne seront plus rémunérés après juin. Le président du club Gérard Lopez cherche actuellement à convaincre les créanciers de renoncer à encaisser les 8,5 millions d’euros d’intérêts touchés avec la vente d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid pour les laisser au club. Il mise aussi sur 20 millions de vente rapidement. Cependant, le journal affirme que(...)Cela serait une catastrophe sportive, un désastre pour les supporters, mais aussi un problème économique ; les salariés licenciés, un stade flambant neuf, mais inutilisable et une économie (bars, traiteurs...) dépendent évidemment des Girondins de Bordeaux.Pour sauver le club, il faut que chacun mette de l’eau dans son vin, même à Bordeaux.