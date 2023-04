« Penalidade Máxima », le scandale qui secoue le Brésil

Un coup de fil au milieu de la nuit peut parfois vous coûter très cher. Marcos Vinicius Alves Barreira, dit Romario, l’a appris à ses dépends. Contacté par un certain Bruno Moura, le milieu offensif de 20 ans pensait certainement relancer sa carrière qui peinait à décoller du côté du Vila Nova FC, club de Série B brésilienne, au fur et à mesure qu’il buvait les paroles de son interlocuteur. La proposition est simple : provoquer un pénalty lors du prochain match des siens contre le Sport Recife. Problème, en ce dimanche 6 novembre, lors duquel se tient la dernière journée de championnat de deuxième division, le joueur ne peut être aligné pour des raisons administratives. Il transmet donc le contact de plusieurs coéquipiers, dont celui de Domingos, milieu de terrain de 22 ans qui ne tarde pas à se mettre d’accord avec l’homme d’affaires. Les deux joueurs perçoivent un acompte de 5000 réais (900 euros), auquel doivent s’ajouter 150 000 réais (27 100 euros) si le plan fonctionne. Une somme conséquente, dans un pays où le salaire moyen est équivalent à 373 euros.

Flic illuminé et plaquage inopiné

La manipulation est finalement éventée avant le match, et Domingos reste sur le banc. Le club de Vila Nova donne l’alerte et rompt le contrat de Romario, tandis que son coéquipier passe entre les mailles du filet et continue d’apparaître sur les feuilles de match du club jusqu’au mois de mars et la révélation du premier volet de l’affaire “Penalidade Máxima” (Carton rouge en français, NDLR). Le président de Vila Nova, un officier de police “illuminé de Dieu”, transmet les preuves au Tribunal de la région de Goiás. Romario, aujourd’hui sans club, coopère avec la justice brésilienne et fait amende honorable devant les caméras de la principale chaîne de télévision, O Globo. Il dit avoir refusé de participer au truquage, mais avoue avoir transmis des contacts à celui qui l’a coopté. L’accroc ne passe pas, et ce dernier n’hésite pas à menacer le joueur tout en faisant allusion à son supérieur pour récupérer l’acompte versé, et même plus. “Il a continué à faire des menaces en réclamant le montant qu’il avait perdu sur le pari, soit 500 000 R$ (90 000 euros, NDLR). Il dit qu’il aurait gagné des millions”, explique celui qui se dit à l’agonie. “J’ai peur que quelque chose arrive à ma famille. Bruno est un homme dangereux”.

Après une carrière de footballeur sans lendemain, le fameux Bruno se présente comme un homme d’affaires, agent de joueur et gérant d’une compagnie de commerce en ligne. Le premier volet de l’enquête, révélé en février dernier, portrait sur cinq matchs de Série B, avec quatre joueurs impliqués. Les faits concernent surtout des pénaltys grossièrement provoqués à coup de tacle sur un joueur qui ne porte pas le ballon, ou de plaquage dans la surface, le tout pour une rémunération allant de 50 000 à 150 000 réais (8 000 à 27 000 euros). Une somme que l’homme chargé de coopter les joueurs est loin d’être en capacité d’avancer. Condamné pour diverses petites arnaques, c’est un homme endetté, qui avait touché une aide gouvernementale destinée aux gens dépourvus de revenus durant la pandémie. Relâché dans l’attente de son procès, il ne serait que la figure de proue d’un réseau bien plus vaste.

Un réseau d’ampleur nationale

Cette semaine au pays de la samba, le scandale a pris une ampleur nouvelle. “Le parquet de Goiás (MPGO) a lancé ce mardi matin 18 avril l’opération Penalidade Máxima II ” annonce la justice dans un communiqué précisant que l’activité du groupe criminel mis en cause concerne également au moins six matchs de première division. Vingt mandats d’arrêts et dix perquisitions plus tard, huit joueurs sont cette fois identifiés comme ayant été potentiellement corrompus, et trois membres du réseau criminel sont arrêtés à São Paulo, deux armes à feu ainsi que des grenades sont saisis, en plus de nombreux téléphones portables. “On ne sait pas encore vraiment qui est derrière cette affaire. Dans une vidéo trouvée sur le téléphone de Bruno Moura, il fait mention d’un groupe violent qu’il appelle le Commando, explique Gabriela Moreira, reporter chez O Globo. C’est le nom d’une vaste organisation criminelle brésilienne spécialisée dans la vente de drogues, dénommé “Primeiro Commando”. L’enquête n’a pas encore permis de déterminer s’il ne s’agit que d’une manière de menacer les joueurs, où si ses propos sont avérés.”

Le truquage porte sur des fautes commises, des corners et pénaltys concédés, sur le score à la mi-temps… Autant de possibilités qui brouillent les pistes et multiplient les opportunités de toucher un pactole estimé jusqu’à deux millions de réais (360 000 euros) par match. “Le premier volet montrait déjà une fraude que l’on peut qualifier de systémique. Ce second volet montre que tous les championnats nationaux sont impactés. Ces réseaux agissent sans crainte et sont en mesure d’harceler tout type de joueurs, qu’ils soient issus de plus petits clubs, comme de clubs de première importance, s’inquiète la journaliste brésilienne. Ce n’est surement que la partie immergé de l’iceberg”. Parmi les joueurs inculpés, plusieurs acteurs évoluent actuellement au sein de l’élite du football brésilien.

Les sites de paris sportifs, une zone de non-droit

Pour lutter contre ce fléau, la CBF (la Fédération Brésilienne de Football) avait annoncé en février dernier prolonger de trois ans son partenariat avec l’entreprise SportRadar, dont l’IA analyse les matchs pour identifier d’éventuelles fraudes. Le deal est désormais étendu aux matchs allant jusqu’à la quatrième division. Un système préventif qui, bien que fonctionnel, n’a donc pas empêché un nouveau scandale de matchs truqués au Brésil, dix-huit ans après le scandale “Mafia do Apito”. Ce précédent avait mené aux aveux de deux arbitres officiels de la FIFA, reconnaissant avoir influé le résultat de onze rencontres de championnat qui avaient dû être rejouées.

Au Brésil, les paris sportifs en ligne n’ont été légalisés qu’en 2018, et ce juteux milieu ne fait l’objet d’aucun cadre légal particulier. “Il y a une inconnue sur les dirigeants de ces entreprises et l’origine de leur argent”, précise Gabriela Moreira. Sponsorisant clubs et médias sportifs, elles échappent à tout contrôle et toute taxation de la part des autorités. “Ces compagnies n’apprécient sûrement pas de voir leurs activités dans les rubriques de faits divers, mais le manque de contrôle de leurs activités donne l’impression qu’elles ne désirent pas réellement lutter contre ces manipulations”, conclut-elle. Une aubaine pour les réseaux criminels brésiliens, dont potentiellement le Primeiro Commando basé à São Paulo. Si l’influence de ce gang violent dans cette affaire est encore incertaine, sa prépondérance dans le décor footballistique local est elle bien réelle, comme l’expliquait encore le Guardian cette semaine. Les ennuis ne font que commencer.

