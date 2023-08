Mbappé-Dembélé : des potes au feu

Officiellement parisien depuis quelques heures à peine, c’est en loges qu’Ousmane Dembélé a assisté au nul inaugural de ses nouveaux coéquipiers face à Lorient (0-0). Surtout, et c’est loin d’être anodin, le nouveau n°10 des champions de France a passé ce moment aux côtés de la famille Mbappé au grand complet, malgré un Kylian encore banni. Blagues, éclats de rires et décontraction ont rythmé la soirée des deux complices, amis dans la vie depuis de longues années. Ce samedi à Toulouse, ils devraient être alignés pour la première fois ensemble en club. Les prémices d’une histoire qui semblait destinée à s’écrire un jour ou l’autre, sous les couleurs rouge et bleue ou ailleurs, et surtout au-delà de l’équipe de France..

Amis pour la vie

Construite au fil des années, cette amitié entre les deux joueurs va désormais pouvoir s’affirmer au quotidien. Forcément mise en avant par le club, leur complicité s’est déjà manifestée à l’entraînement au cours de la semaine, et Dembouz’ pourra compter sur l’un des joueurs les plus anciens du vestiaire pour lui faire découvrir les us et coutumes de la maison. Nés à un an d’intervalle, projetés comme les grands talents de leur génération dès l’adolescence, les deux bonhommes ont appris à faire avec cette pression depuis longtemps. Une réalité qui les a rapprochés, déjà lorsque l’un évoluait à Rennes et l’autre à Monaco. Mais c’est surtout depuis 2017 et le début de leur aventure commune en Bleus que les deux compères sont devenus proches. Avec comme premier moment fort ce succès face à l’Angleterre (3-2), où « Kyks » avait offert le but de la victoire à « Ous ». « Avec Ousmane, on est des amis, on a une complémentarité naturelle. C’est la première fois qu’on joue ensemble mais on se connaît. Il sait quand je vais faire mon crochet et passer, et réciproquement », avait alors lâché le Bondynois. Vingt ans après, la France retrouvait un jeune duo qui lui rappelait étrangement Thierry Henry et David Trezeguet, à la différence que les deux minots de France 98 avaient été formés ensemble sur le Rocher.

Bienvenue chez toi, mon frère. Trop heureux de te voir ici. L’aventure commence ! » Mbappé sur Instagram

Depuis, les deux garçons ne comptent plus les parties de FIFA en ligne, les matchs de NBA regardés ensemble, où encore les heures consacrées à Football Manager. Malgré les difficultés de Dembélé en sélection, chaque stage pour lequel le Blaugrana était convoqué constituait une occasion de se retrouver avec plaisir. Jusqu’à ces retrouvailles en club, donc. « Bienvenue chez toi, mon frère. Trop heureux de te voir ici. L’aventure commence ! », lâchait sur Instagram un Mbappé pourtant encore persona non grata lors de l’annonce du transfert de l’ancien Rennais. Au point d’imaginer le voir dépasser Achraf Hakimi dans le cœur du meilleur buteur du club ? Beaucoup à Paris espèrent surtout revoir la connexion des débuts entre le capitaine des Bleus et Neymar, tout en sachant que cette fois, la relation se poursuit hors des terrains et a bien moins de chances de se détériorer avec le temps.

Paris les attend de pied ferme

L’objectif de l’arrivée de Dembélé est surtout là : trouver le pendant de Mbappé dans le couloir droit, un joueur capable de créer des différences individuelles et de percer des brèches dans un bloc recroquevillé. Et tant mieux si le bonhomme concerné peut s’entendre à merveille avec KM7. Au point de jouer un rôle dans son retour en grâce ? Chacun se fera son avis. Quoi qu’il en soit, de l’entente des deux feux follets dépend le destin de ce PSG version Luis Enrique. S’il a refusé de donner des noms ou de se plaindre des absences, le technicien était bien conscient des manques de son équipes après les 90 minutes proposées contre Lorient. « Offensivement, il nous a manqué des choses dans le positionnement et du monde derrière le bloc défensif de l’adversaire, détaillait-il après la partie. C’est une phase de jeu (les blocs regroupés, NDLR) dans laquelle il y a très peu d’espace et de temps. Nous avons été bien meilleurs, mais nous n’avons pas généré suffisamment d’occasions pour gagner le match. »

Pas de quoi affoler le nouvel architecte en chef pour autant, bien conscient que Kang-in Lee et Marco Asensio ne seraient pas ses premières options sur les ailes encore bien longtemps : « C’est la phase de jeu que je connais le mieux et j’ai plus de douze ans d’expérience comme entraîneur. Je suis très heureux de devoir me confronter à des blocs bas. Nous allons nous améliorer et trouver des ressources. » Ces dernières portent deux noms, et l’espoir d’une complicité aussi grande sur le rectangle vert chaque week-end que dans la vie quotidienne. Dans leur carrière, les deux joueurs ont été titularisés ensemble à neuf reprises pour huit victoires. Le seul hic ? La dernière finale de la Coupe du monde. Il reste encore quelques heures au TFC pour convaincre Lionel Messi de revenir sur le continent européen.