Revivez la qualification des All Blacks contre l’Irlande (24-28)

83′ : Bon, ce sera donc Argentine – Nouvelle-Zélande vendredi prochain au Stade de France. Ou plutôt, ce sera un entraînement des Blacks avec les Pumas en sparring partenaires.

83′ : Pas de « Zombie » entonné par tout le Stade de France, c’est ça le plus dur à encaisser.

83′ : Quelle désillusion pour l’Irlande… Encore une élimination en quarts de finale… C’est dur. Sexton tire sa révérence sur une énorme gueule de bois.

83′ : LE CONTEST DE LA GAGNE DE WHITELOCK !!! LES BLACKS TERRASSENT L’IRLANDE !!!!

83′ : AKI AVANCE !!! C’EST IRRESPIRABLE !!!

82′ : LES IRLANDAIS SE RAPPROCHENT !!!

80′ : C’est maintenant ou jamais pour l’Irlande ! On a dépassé les 80 minutes !

79′ : LES BLACKS DEFENDENT COMME DES MORTS DE FAIM !!!

78′ : Les Irlandais ont récupéré le ballon et progressent. Il leur reste deux minutes pour aller aplatir.

77′ : Les Blacks ont le ballon et mangent le chrono. Nazionale vibes.

76′ : Beauden Barrett tente le drop… N’est pas George Ford qui veut.

75′ : CINQ MINUTES !!!

74′ : Retour de Taylor, les Blacks sont de nouveau à 15. Ils ont plutôt bien géré leur infériorité.

73′ : EN AVANT DE DORIS SUR LE RENVOI !!! Les Irlandais vont finir par s’en mordre les doigts…

72′ : Encore un ballon porté, mais cette fois les Blacks ont su résister. Barrett a bien mis le bras pour empêcher Kelleher d’aplatir.

71′ : L’IRLANDE REPOND DE SUITE, TOUCHE À SUIVRE À 5 MÈTRES !!!

70′ : ON ENTRE DANS LES 10 DERNIERES MINUTES !!!

69′ : Cette fois, ça passe ! 28-24 pour la Nouvelle-Zélande !

68′ : Allez, deuxième chance pour le buteur des Blacks puisque Murray a fait faute en empêchant son vis-à-vis de jouer un ballon aérien.

67′ : Jordie Barrett sanctionne l’indiscipline du Trèfle… et non ! Son coup de pied passe à côté !!! Ça va devenir irrespirable.

65′ : Le nombre de pénalités concédées par l’Irlande en mêlée ce soir…

64′ : L’IRLANDE RECOLLE !!! Ballon porté géré de main de maître et l’arbitre accorde un essai de pénalité !!! 24-25 !!! Avec un jaune en prime pour Taylor !!!

64′ : Whitelock est pénalisé Sexton va chercher la touche ! C’est maintenant !

63′ : Keenan gagne des mètres ! Le Trèfle revient dans les 22 adverses.

62′ : On enchaîne les changements côté irlandais, il va falloir renverser une petite montagne en vingt minutes.

60′ : Ça peut coûter très cher, ces 3 points laissés en route alors qu’il n’y avait qu’à les cueillir…

59′ : Sexton se rate ! MAIS COMMENT C’EST POSSIBLE ???

58′ : Ioane pénalisé ! L’occasion pour l’Irlande de revenir à 5 points.

56′ : SMITH INTERCEPTE !!! Heureusement pour l’Irlande, il trébuche et ne peut pas enchaîner. Avertissement sans frais.

56′ : Un Irlandais s’est ramené au Stade de France avec un ananas, ce n’est pas une blague. Le crack.

55′ : Les appuis de Beauden Barrett, quel délice.

54′ : BARRETT TRANSFORME !!! +8 pour la Nouvelle-Zélande !!!

54′ : Travail colossal de Mo’unga, qui a cassé le plaquage et offert l’essai sur un plateau à son ailier.

53′ : LE COUP DE POIGNARD DE WILL JORDAN !!! LES BLACKS S’ECHAPPENT !!!

53′ : Andrew Porter, et maintenant l’entrée de Bealham. C’est le mondial de la coiffure côté irlandais.

52′ : LE GRATTAGE DE SAVEA !!! Quelle défense des Blacks !!!

50′ : Les contacts sont ÂPRES !

49′ : Une Marseillaise lancée par le public, pourquoi pas.

48′ : Smith is back et la mêlée irlandaise se fait pénaliser. Les Blacks vont sortir de leurs 22.

47′ : L’Irlande garde l’initiative du jeu, et il manque quelques centimètres à Taylor pour récupérer le ballon sur le côté ! L’action était bien construite, foutu rebond.

45′ : Les Verts pénètrent dans les 22 adverses, mais O’Mahony commet l’en-avant. Dommage.

43′ : Echange de coups de pied de part et d’autre, on se fait quelques politesses.

42′ : Encore cinq minutes à tenir en infériorité numérique pour les Blacks.

41′ : BARRETT LANCE LE DEUXIEME ACTE !!!

40′ : C’est la pause ! Les deux équipes sont au coude à coude après 40 minutes de très haut niveau. Allez boire un coup ou ouvrez la fenêtre, parce qu’il fait très chaud là.

40′ : SEXTON TRANSFORME ! 17-18 ! QUEL MATCH DE FOUUUUU !!!!!

39′ : LE COUP DE FILOU DE GIBSON-PARK !!! Un essai de malin, comme Tomos Williams lors du premier quart. L’Irlande revient à 15-18 !!!

38′ : Savea est pénalisé, dommage pour les Blacks qui avaient fait preuve d’une belle agressivité. Ça redonne une munition aux Irish.

38′ : L’Irlande veut marquer son territoire, Sexton joue la pénaltouche.

37′ : LE CARTON EST SORTI !!! Les Blacks sont à 14 !!!

37′ : Attention, le corps arbitral se penche sur le cas du 9 des Blacks et envisage un carton jaune…

36′ : L’Irlande repart à l’attaque et obtient une pénalité pour un en avant volontaire de Smith.

35′ : Mo’unga manque la transformation depuis le bord de la ligne de touche. On en reste à 18-10.

34′ : Qu’est-ce que ça va vite, mamma…

33′ : ESSAI DE SAVEA EN BOUT DE LIGNE !!! LES BLACKS REPRENNENT LE LARGE !!!

32′ : Les Blacks reviennent déjà dans les 22 irlandais, attention…

31′ : Les efforts néo-zélandais ne paient pas sur ce coup-là, l’Irlande récupère le ballon.

30′ : QUEL BALLON PAR-DESSUS LE RIDEAU VERT !!! J’ai cru voir Szoboszlai.

28′ : Sexton transforme et ramène l’Irlande au contact (10-13) ! ON SE RÉGALE !!!

27′ : BUNDEE AKI TRANSPERCE LE RIDEAU DES BLACKS ET APLATIT !!! LES LEPRECHAUNS NE SONT PAS MORTS !!!

26′ : Les Verts ont remis la main sur le ballon, le jeu reste dans le camp néo-zélandais.

25′ : La touche irlandaise se fait intercepter !

24′ : De Groot sanctionné à son tour. Début de momentum pour les Verts ?

23′ : Cadeau de Frizell sur le renvoi. Il offre une pénalité easy à Sexton, plein axe. 3-13.

22′ : Quelqu’un a des nouvelles des pubs de Dublin ?

21′ : Mo’unga passe la transformation. 13-0 pour la Nouvelle-Zélande !

20′ : Action d’école conclue par Leicester, qui plante son cinquième essai du tournoi si mes comptes sont à jour.

19′ : ESSAI NEO-ZELANDAIS !!! ET QUEL NUMERO DE L’ARTISTE BEAUDEN BARRETT AKA GRIEZMANN PRIME !!!

18′ : Et une cinquième faute sifflée contre l’Irlande déjà ! Les Blacks vont remettre le jeu dans le camp adverse.

17′ : Les Blacks n’ont manqué qu’un seul plaquage depuis le coup d’envoi, c’est dingo.

16′ : Grosse séquence irlandaise, interrompue par un grattage diabolique de Rettalick !!! GROS MAL DE CRÂNE POUR L’IRLANDE !!!

15′ : Entame très inquiétante pour les mélomanes qui attendent le « Zombie » des Cranberries.

14′ : BARRETT PASSE UNE NOUVELLE PENA ! La courbe est superbe depuis la ligne médiane (le cochon…) et ça fait 6-0 pour les Blacks !

12′ : @Simon Phoenix Le Stade de France est tout simplement le meilleur stade dont dispose l’Irlande. Et dire qu’il n’a même pas été choisi pour l’Euro 2028…

11′ : La mimine de James Lowe qui tremble ! Les Blacks vont récupérer la GONFLE.

10′ : LE MUR PORTER !

9′ : La routourne finit par tourner. Savea est pénalisé au sol, Sexton botte en touche pour mettre la pression !

8′ : Mo’unga ouvre le score en passant la péna. 3-0 pour les Blacks, le match est lancé !

7′ : Avantage Blacks. Jordan n’arrive pas à se saisir du ballon aérien donc on revient à la pénalité. Belle entame des Kiwis.

6′ : Déjà plus de vingt phases sur cette action néo-zélandaise, mais l’Irlande résiste !

5′ : Ouhhhh le plaquage de Lowe !

4′ : Les Blacks sont dans les 22 adverses. Les Verts dressent les barbelés !

3′ : Porter est encore pénalisé. Attention à l’indiscipline irlandaise.

3′ : La première mêlée ! POUUUUSSEEZZZZZ !!!!!

2′ : Pas terrible, ce coup de pied. Et pourtant, il n’y a aucun Lyonnais sur la pelouse.

1′ : Porter est pénalisé sur la première action du match. Barrett va pouvoir dégager les Blacks.

1′ : Team Leprechauns ou Team Kiwis ? SEXTON DONNE LE COUP D’ENVOI, C’EST PARTIIIIII !!!!!

20h59 : Dernier rappel réglementaire, le vainqueur rejoindra les Argentins, qui ont évincé les Gallois, en demi-finales.

20h57 : Ouhhh la riposte irlandaise ! Les Verts se sont positionnés pour former le symbole de l’infini (pourquoi pas, même si on ne pige pas).

20h56 : C’est l’heure du haka ! Spoiler : ça devrait ressembler à peu près à ça :

20h55 : Même au niveau des hymnes, c’est un match total. Très fan de celui des Blacks ici (mais dans une version qui envoie un peu plus).

20h53 : La grosse question : les Irlandais ont-ils enfin du mental ? Ils n’ont JAMAIS dépassé les quarts, c’est une folie.

20h51 : Pour rappel, l’Irlande a tapé les Néo-Zélandais lors de leur dernière opposition rugbystique, mais aussi footballistique : 3-1 en novembre 2019 à Dublin avec des buts de Derrick Williams, Sean Maguire et Callum Robinson.

20h50 : Côté Blacks, Mark Telea sort de l’équipe après avoir enfreint le protocole des Kiwis en passant outre le couvre-feu. Leicester Fainga’anuku (déjà 4 essais dans le tournoi) en profite pour intégrer le XV titulaire : Barrett – Jordan, R. Ioane, J. Barrett, Fainga’anuku – Mo’unga, Smith – Cane, A. Savea, Frizell – Barrett, Retallick – Lomax, Taylor, De Groot.

20h49 : Le Trèfle démarre avec les mêmes hommes que face à l’Écosse : Keenan – Hansen, Ringrose, Aki, Lowe – Sexton, Gibson-Park – Van der Flier, Doris, O’Mahony – Henderson, Beirne – Furlong, Sheehan, Porter. Du TREEEEES lourd.

20h47 : Première info cruciale si vous regardez TF1 : Djibril Cissé fait désormais la pub de Lidl. Oui oui.

20h46 : Si vous aviez prévu de mater Italie-Malte, Bulgarie-Lituanie ou Danemark-Kazakhstan, lâchez tout et venez nous rejoindre. C’EST UN ORDRE !

20h45 : Salut les rugbyx ! Mes doigts tremblent rien qu’à écrire cette phrase : quart de finale de Coupe du monde, l’Irlande d’un côté, la Nouvelle-Zélande de l’autre. Tout ça chez nous, au Stade de France, right here, right now. BOUCLEZ VOS CEINTURES, ÇA VA SECOUER FOOOOORRRRRTTTTT !!!!!!!!!

