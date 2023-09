Affaire Chalureau : le rugby, la passe en arrière du foot ?

À quelques jours de la Coupe du monde, le retour de Bastien Chalureau a soulevé une vague d’indignations et un malaise palpable dans l’Ovalie. En cause, sa condamnation en première instance pour une agression dont il nie le caractère raciste. Et au milieu la question de la présomption d’innocence qui rappelle bien des souvenirs du monde du foot.

Emmanuel Macron s’est rendu à Rueil-Malmaison, au camp d’entraînement des hommes de Fabien Galthié, afin de leur transmettre une mission hautement symbolique. « Je serai derrière vous à chaque seconde, comme beaucoup de Françaises et de Français. Rendez-nous fiers et heureux. » Il n’imaginait certes pas que ce copier-coller de ses habituelles visites auprès des Bleus de Didier Deschamps serait éclipsé par la conférence de presse de Bastien Chalureau. Ce dernier, au bord des larmes, a voulu laver son honneur. « Depuis le premier jour, j’ai avoué mes erreurs avec la violence et j’ai nié tout propos raciste. Je ne le suis pas, je ne partage pas ces valeurs. » En cause, l’agression qu’il a commise à la sortie d’une nuit « festive et arrosée » avec deux amis. Yannick Larguet, l’une des victimes, raconte la suite dans La Dépêche du Midi : « J’ai entendu une personne qui criait : “Ça va, les bougnoules ?” Je me suis retourné et j’ai aperçu un gars costaud qui traversait les allées Jean-Jaurès avec un copain. Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J’ai voulu me retourner et il m’a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire. »

« Ça ne touche pas que moi, ça touche ma famille et c’est pour ça que j’ai voulu parler devant vous, pour clarifier la situation » 💬 l’émotion de Bastien Chalureau pic.twitter.com/yEwCXo2TLO — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2023

Bastien Chalureau a admis avoir tapé dans cette « embrouille entre rugbymen », mais a constamment réfuté avoir proféré des injures racistes. Le joueur a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, en novembre 2020, à six mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de détenir une arme, pour « faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l’ethnie de la victime ». Il a fait appel, un appel depuis reporté fort opportunément après la Coupe du monde en novembre. Le staff du XV de France, la ministre des Sports et même le président de la République se réfugient donc derrière la présomption d’innocence pour justifier sa présence dans l’effectif. Une logique dont Karim Benzema aurait aimé profiter, afin de pouvoir continuer sous le maillot bleu.

Le rugby a aussi le droit à ses polémiques

Car cette séquence rappelle à quel point le rugby est en train de rattraper le foot, du moins d’en endosser les mêmes enjeux et pressions sociales ou politiques, avec encore un peu d’indulgence pour ses coutumes gaillardes et provinciales. Enfin pas pour tout le monde. Mohamed Haouas a été logiquement exclu après sa condamnation pour les coups portés à sa femme « parce qu’elle fumait une clope » (il a également fait appel). Cela dit, la large diffusion de la capture vidéo de ce lynchage rendait impossible son retour. On se rend bien compte de la sorte que le formalisme juridique ne constitue qu’un argument de circonstances.

À cette occasion, le XV de France est devenu un sujet polémique, ce dont il a peu l’habitude (la FFR un peu plus). Le député de La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis Thomas Portes avait notamment réagi sur RMC : « Il y a eu une condamnation pour une bagarre à la sortie d’une soirée, et ce n’est pas une bagarre anodine. Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Dans les motifs de la condamnation, il est dit que ces violences ont été commises en raison de l’ethnie ou de la race. On ne peut pas accepter aujourd’hui d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes. La première des choses, c’est qu’il aurait fallu que Fabien Galthié ne l’appelle pas. » Une préoccupation que semble conforter un tweet de Boucherie Ovalie rappelant apparemment l’affection du Montpelliérain pour le rappeur d’extrême droite Millésime K.

Ah, si la France est championne du monde, peut-être que Bastien Chalureau pourra demander au rappeur d’extrême droite Millésime K de faire une petite chanson à la Vegedream. Il a l’air de bien connaître, il le suit sur Instagram et il like ses posts. https://t.co/XZOv6x70Il — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) September 1, 2023

Certes, si le football vit depuis des décennies, de par son importance culturelle et son ancrage populaire, sous l’œil permanent de la société, l’Ovalie a toujours eu du mal à regarder en face certains sujets tels que le racisme ou le sexisme – par exemple l’indulgence dont avait bénéficié Marc Cécillon après le meurtre de sa femme (lire L’affaire Cécillon, Chantal, récit d’un féminicide de Ludovic Ninet). Nimbé de ses « valeurs », l’ancien sport préféré de Vichy va devoir désormais apprendre à parler à la société française autrement que comme un îlot folklorique et passéiste. Dans un pays dont les sondages annoncent qu’il est autoritaire, le choix d’appel d’un Chalureau s’avère aussi révélateur que les débats sur les binationaux ou sur qui chante la Marseillaise.

