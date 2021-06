229€ à gagner avec l'Italie & le Danemark !

Après nos 4 derniers combinés passés (ici, ici, ici et ici), on tente le 5e d'affilé sur le début de l'Euro

Notre combiné sur le début de l'Euro

Turquie - Italie :

Danemark - Finlande :

Si vous misez par exemple sur les victoires de l'Italie et du Danemark dans un pari combiné, la cote atteindra :

Les choses sérieuses commencent dès vendredi soir pour la Nazionale qui affronte la Turquie à la maison en ouverture de l'Euro. Même privée de Marco Verratti qui sera encore trop juste, la Nazionale a clairement des arguments à faire valoir dans cette rencontre après une préparation particulièrement réussie. Si la large victoire obtenue contre Saint-Marin n'a rien d'exceptionnelle, celle obtenue face à la République Tchèque la semaine dernière (4-0) est plus impressionnante. Invaincus depuis le mois de septembre 2018, les Transalpins restent sur une incroyable série de 21 victoires obtenues en 24 rencontres. La Turquie, de son côté, ne s'est pas vraiment rassurée lors de sa préparation en venant difficilement à bout de l'Azerbaïdjan (2-1) puis en étant accrochée par la Guinée (0-0). Enfin, les partenaires de Burak Yilmaz ont eu des difficultés à s'imposer contre la très modeste Moldavie (2-0) et nul doute que l'opposition face à l'Italie sera d'un tout autre calibre. En pleine confiance et devant leur public à Rome, les Italiens semblent en mesure de débuter leur tournoi par une victoire. Champion d'Europe en 1992, le Danemark pourrait bien être l'une des belles surprises de cette compétition. Excellents lors de leurs débuts dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les partenaires de Kasper Dolberg ont largement dominé Israël (0-2), la Moldavie(8-0) et enfin l'Autriche (0-4) au mois de mars. Ensuite, en préparation, les Dynamites Danoises ont pu tenir en échec l'Allemagne avant de faire le plein de confiance face à la Bosnie-Herzégovine. Samedi, elles affrontent une équipe finlandaise qui dispute le premier match de son histoire dans un Euro et qui manque de certitudes après avoir perdu ses 3 dernières rencontres face à la Suisse (3-2), la Suède (2-0) et face à la faible Estonie (0-1) surtout. Soutenus par leurs supporters dans ce match joué à Copenhague, les Danois pourraient donc profiter du manque de confiance de son adversaire pour entamer de la meilleure des manières cette compétition.