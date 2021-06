256€ à gagner avec la France & l'Angleterre !

Après nos 3 derniers combinés passés (ici), ici et ici, on tente le 4 à la suite ce mercredi sur les matchs amicaux internationaux

France – Pays de Galles

Angleterre – Autriche

Si vous misez par exemple sur les victoires de la France et de l’Autriche dans un pari combiné, la cote atteindra :

Pour lancer leur préparation pour le championnat d'Europe, la France rencontre le Pays de Galles à l'Allianz Riviera de Nice. Exceptionnelle depuis plusieurs saisons, la sélection tricolore fait partie des grandes favorites pour le titre. Avec l'Allemagne et le Portugal dans leur groupe, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas le choix que de débuter fort. Ce match de préparation doit permettre aux Bleus de peaufiner leurs réglages mais aussi d'incorporer Karim Benzema en attaque. Le Madrilène devrait évoluer pour la première fois avec Mbappé au sein d'un trio offensif qui s'annonce explosif avec Antoine Griezmann. Même privée des joueurs de Chelsea, la France possède une équipe hyper compétitive avec les Pogba, Hernandez, Varane ou Lloris. Les 3 attaquants vont également vouloir marquer des points devant leur sélectionneur et nous offrir une prestation de premier plan. De son côté, le Pays de Galles n'a pas le potentiel des Bleus et est bien plus facile à jouer quand elle se déplace que chez elle (défaite 3-1 en mars en Belgique).En pleine progression, l'Angleterre sort d'une demi-finale de Coupe du Monde en Russie, où elle s'est inclinée face à la Croatie lors des prolongations. Cette défaite a certes laissé un goût amer aux supporters anglais mais montre aussi que les ont le potentiel pour aller chercher le titre à l'Euro dont la finale se jouera à Wembley... Sélection très régulière depuis la prise en main de l'équipe par Gareth Southgate, l'Angleterre reste sur 4 victoires consécutives. De plus, la sélection des dispose d'un gros vivier de talents même privé des joueurs de City et Chelsea (Grealish, Rice, Bellingham, Sancho, etc.). A leurs côtés, les expérimentés Kane et Rashford apportent leur science du match au groupe. Ce mercredi, les Anglais affrontent une sélection autrichienne, qui déplore l'absence de Marko Arnautovic. Les Autrichiens se réinstallent progressivement sur l'échiquier européen. Déterminée de bien préparer l'Euro, la sélection anglaise devrait prendre le dessus sur l'Autriche à Wembley.