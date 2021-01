220€ à gagner avec PSG & Monaco !

Comme dimanche dernier et comme lors de 4 de nos 5 derniers combinés (ici, ici, ici) et ici), on essaie de vous faire doubler votre mise ce week-end.

Nantes - Monaco :

Lorient - PSG :

Si vous misez par exemple sur les victoires de Monaco et du PSG dans un pari combiné, la cote atteindra :

Très décrié avant même de démarrer sa mission sauvetage du FC Nantes, Raymond Domenech n'a pour l'instant pas sorti les Canaris du piège dans lequel ils se sont mis. Après 3 premiers matchs nuls face à Rennes (0-0), Montpellier (1-1) et Lens (1-1), la technique du bus n'a pas tenu face à Metz (défaite 2-0 à Saint-Symphorien). 17du classement, le FCNA accueille dimanche soir Monaco qui est tout simplement l'équipe la plus en forme de Ligue 1. Les Monégasques viennent de battre à la suite Lorient, Angers, Montpellier et l'OM, et visent évidement une 5victoire consécutive, histoire de rester au contact du trio de tête de cette Ligue 1.Le leadership de cette L1 a justement été repris par le PSG qui vient de remporter ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues : face à Brest (3-0), Angers (0-1) et Montpellier (4-0) en championnat et face à l'OM lors du Trophée des Champions (1-2). En face, Lorient vient de quitter la place de lanterne rouge grâce à sa victoire mercredi en match en retard face à Dijon (3-2). Les Lorientais ont donné beaucoup en fin de rencontre pour arracher ce succès et il pourrait y avoir de la fatigue, d'autant que l'effectif morbihannais a fortement été touché fortement par la covid ces dernières semaines. Logiquement, le PSG devrait pouvoir continuer sa série en cours de victoires sur ce match.