304€ à gagner avec Lyon & Lens - Brest !

Lyon - Nantes :

Lens - Brest :

Si vous misez par exemple sur la victoire de Lyon et le pari "Lens - Brest : Les 2 équipes marquent" dans un pari combiné dans un pari combiné, la cote atteindra :

de Ligue 1 à égalité de points avec le leader lillois, Lyon a connu un début de saison moyen, marqué par des velléités de départ vite refroidies chez certains joueurs. Désormais lancé pleinement, l'OL a remporté 8 de ses 10 derniers matchs, pour 2 nuls face au PSG et contre Brest la semaine dernière avec un certain turn-over mis en place par Garcia (2-2). Ce week-end, le club rhodanien a tout de suite réagi à Nice en profitant des cadeaux offerts par la défense des Aiglons (1-4). Avec sans doute sa meilleure équipe alignée pour ce dernier match avant la trêve, Lyon devrait pouvoir s'imposer à domicile face à une équipe de Nantes qui n'a pris que 2 points sur les 5 dernières journées, dont l'un miraculeux dimanche face à Angers selon le coach Collot.Match a priori ouvert entre deux équipes de Ligue 1 qui marquent et encaissent beaucoup. En effet, Lens a marqué 24 buts pour 23 pions encaissés en 15 matchs seulement, tandis que Brest est une équipe encore plus prolifique avec 27 buts marqués et 29 encaissés en 16 rencontres. Les trois derniers matchs des Finistériens ont d'ailleurs vu les filets trembler des deux côtés (victoire 2-1 face à Reims et deux matchs nuls 2-2 face à Lyon et Montpellier). En milieu de tableau, ces deux formations qui jouent à chaque fois pour gagner vont sans doute encore chercher la victoire dans ce match qui devrait voir des buts des deux côtés.