228€ à gagner avec Milan AC & Lille !

On tente la passe de trois ce week-end après les deux derniers combinés passés (ici et ici). On vous propose de plus que doubler votre mise sur des matchs de samedi

Milan AC - Torino : Défait par la Juve en milieu de semaine, le Milan AC a conservé sa place de leader mais doit absolument prendre les 3 points ce week-end. Malgré cette première défaite de la saison, les Rossoneri avaient jusque-là bien négocié l'absence de Zlatan Ibrahimovic, s'imposant notamment sur leurs 3 matchs précédents joués face à Sassuolo, la Lazio et Benevento. En face, le Torino galère cette saison et n'est que 17e du classement malgré un léger mieux ces dernières semaines. Mercredi, les Granata ont arraché le nul à domicile en fin de match face à l'Hellas Vérone (1-1).

Nîmes - Lille : Comme Milan, Lille a été défait mercredi à domicile, par Angers (1-2). Candidats au titre en Ligue 1 et auteurs d'une première partie de saison excellente, les Nordistes ont eux aussi l'occasion de rebondir directement ce week-end avec ce match chez la lanterne rouge nîmoise. En effet, le Nîmes Olympique a perdu 10 de ses 12 derniers matchs. Très décevant dans le jeu de manière générale, les Crocodiles ont perdu 5-0 mercredi à Strasbourg, concurrent direct pour le maintien, et avait réussi l'exploit de perdre en décembre à domicile à 10 contre 11 face à un Nice en crise (0-2).



Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »





