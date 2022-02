Top 10 : penaltys ratés de Lionel Messi

100% des joueurs qui ont raté un penalty ont tenté leur chance. C'est le cas de Lionel Messi. Selon le décompte du site Transfermarkt, l'Argentin a manqué 30 coups de pied de réparation dans sa carrière, soit 29% d'échec. Petit florilège de ces moments où le septuple Ballon d'or a montré qu'il était un homme, avec ses failles. En même temps, qui ne serrerait pas les fesses face à Petr Čech ou Jaume Doménech ?

31 janvier 2008 - Villarreal

14 septembre 2010 - Panathinaïkos

24 avril 2012 - Chelsea

5 - Lionel Messi a échoué à convertir 5 de ses 23 tentatives sur penalty en Ligue des Champions, plus que tout autre joueur depuis qu’Opta collecte cette donnée (2003/04). Gâchis. #PSGRMA pic.twitter.com/O661Zm90ww — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2022

21 septembre 2014 - Levante

24 février 2015 - Manchester City

20 septembre 2015 - Levante

Breaking news!! Notícies de ultima hora!! Leo Messi vient de signer. Et ainsi renforcer le club."J'ai découvert le Gers, la ville d'Auch et son club de rugby et j'en suis tombé amoureux. J'avais aussi envie d'un nouveau challenge. Merci au RCA de m'avoir permis ça. pic.twitter.com/VyPyUbJLgN — Rugby Club Auch (@RCAuchGascogne) August 26, 2020

14 février 2016 - Celta Vigo

Se cumplen 6 años de este peculiar penal protagonizado por Messi y Suárez. Un homenaje a Johan Cruyff. pic.twitter.com/PRbWbwK7WX — The Chips (@TheChips_Futbol) February 14, 2022

16 juin 2018 - Islande

19 décembre 2020 - Valence

10 mars 2021 - PSG

Le bonus : 26 juin 2016 - Chili

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quart de finale retour de Coupe du Roi. Après un 0-0 à l'aller, le Barça mène 1-0 grâce à Titi Henry face au Villarreal de Pascal Cygan, Diego Godín et Robert Pirès. Ronaldinho laisse son jeune coéquipier, 20 ans seulement, exécuter la sentence pour sceller la qualif... Manqué. Assurément un bonhomme incapable de supporter la pression et qui finira dans l'anonymat du championnat japonais. À moins qu'il ne s'agisse de Bojan.Le Pana de Sidney Govou et Djibril Cissé débarque au Camp Nou pour tout défoncer. Ça commence plutôt bien puisque l'ancien Lyonnais ouvre le score sur une passe de l'ancien Marseillais. Sauf que Messi ne l'entend pas de cette oreille et rappelle qui est le maître des lieux en claquant un doublé. Seul accroc de la soirée : un penaltoche qui ressemblait plutôt à une passe pour Alexandros Tzorvas. Et dire que s'il l'avait mis, l’Argentin compterait aujourd’hui neuf triplés en C1, soit un de plus que Ronaldo...Le Chelsea de Roberto Di Matteo est en mission, Messi à la maison. Lessont menés et réduits à dix, mais tiennent un score de 2-1 qui leur offrent virtuellement une place en finale. La deuxième période vient à peine de démarrer que le numéro 10 se retrouve en position de remettre les siens sur la voie de la qualification. Petr Čech est grand, très grand, et fait peur à l'Argentin, qui envoie le cuir en plein sur la transversale. La Puce est un animal à sang chaud, pas comme Fernando Torres Vouloir transformer un penalty qu'on a soi-même provoqué, c'est toujours risqué. Démonstration sur la pelouse de Levante. Messi ouvre son pied gauche... Un peu trop. Beaucoup trop, en fait. Le ballon termine dans la tribune, certainement dans le visage d'une pauvre gamine. Un raté comme Leo en a peu fait. Certainement un miracle du gardien Jesús. À défaut de transformer l'eau en vin, il a a changé le pied de Messi en celui de Layvin Kurzawa. Alléluia.. Malheureusement pour Joe Hart a des bras autrement plus grands que ceux d'un tyrannosaure . Messi bénéficie malgré tout d'une deuxième chance puisque le ballon lui revient dessus... mais se vautre totalement dans sa tête plongeante. Heureusement, il y a un vrai tueur dans les rangs du Barça cette soirée-là : Luis Suárez, double buteur La Coupe du monde de rugby bat son plein outre-Manche, alors Messi s'essaie au drop. Le gaucher est parfaitement placé, à onze mètres, pile en face des perches. Il s'élance et envoie le ballon au-dessus de la barre, sans trembler. Trois points supplémentaires pour le Barça, vainqueur 4-1. Validé par deux autres numéros 10 argentins, Nicolás Sánchez et Benjamín Urdapilleta.Jour de Saint-Valentin, Messi se la joue coquin. Le Celta se prend une grosse fessée et le cinq à sept n'est pas terminé. L'Argentin feinte la frappe devant Sergio Álvarez et décale le ballon vers son copain uruguayen.Le Camp Nou est tout émoustillé, on s'enlace et on s'embrasse. En revanche, ça compte comme un penalty raté. Même mamie Elie aurait été capable de cadrer... L’Argentine n’arrive pas à se défaire du chewing-gum islandais. Alfreð Finnbogason a répondu à Sergio Aguëro et il reste moins d’une demi-heure à jouer... lorsque Hörður Magnússon déstabilise Maximiliano Meza. Penalty, évidemment, pour Leo Messi. Mais le capitaine le frappe à mi-hauteur, du petit lait pour l'immense Hannes Þór Halldórsson (1,94m). Le géant assommeet l'Argentine réussit l'exploit de laisser un point à l'Islande, ce que ni le Nigéria ni la Croatie n’accompliront. La sentence sera irrévocable en huitièmes de finale et Antoine Griezmann, lui, réussira son penalty.Valence joue à merveille son rôle de poil à gratter au Camp Nou. Un quart d'heure après le coup de casque de Mouctar Diakhaby, Messi peut égaliser sur un penalty obtenu par Griezmann. Jaume Doménech en décide autrement. Le seul Domenech encore capable de ramener des points à son équipe s'oppose à l'Argentin. Manque de bol, Jordi Alba récupère le ballon et son centre, dévié, finit sur la tête de... Messi. Son 643but avec le Barça, autant que Pelé avec Santos. Action, réaction.Huitième de finale retour au Parc des Princes. Ouvert en deux par Kylian Mbappé à l'aller (1-4), le Barça garde un (très) mince espoir de renverser le PSG. La flamme se ravive à la 45+2 lorsque l'arbitre désigne le petit point blanc. Le score est de 1-1, Messi a l'occasion de signer un doublé et de mettre lesà deux buts d'une prolongation. Mais Navaset repousse la frappe du numéro 10. À croire qu'il faut être spécial pour transformer un penalty au Parc. N'est pas James Milner qui veut.Une finale de Copa América, une séance de tirs au but, un raté. Messi ne pourra pas compter sur ses coéquipiers pour rattraper le coup puisque Lucas Biglia se manque aussi. Le seul à lui dire Bravo, c'est Claudio.