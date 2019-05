Simon Banzaï

Après une saison majoritairement passée à se remettre d’une rupture des ligaments croisés, Simon Banza (22 ans) s’est contenté de petits bouts de matchs en guise de remise sur pieds ces dernières semaines. Mais face à l’ESTAC, il a définitivement enfilé le costard de sauveur pour un RC Lens qui n’en finit plus de rêver d’un retour en Ligue 1.

L’homme qui tombe à pic

Mort biterroise, renaissance luxembourgeoise

Par Julien Duez, au Stade de l'Aube

» Ces mots, ce sont Walid Mesloub qui les a prononcés le 4 mai dernier, après la victoire du RC Lens contre Clermont . Par le plus petit des scores et au bout du suspense, puisque l’unique buteur de la rencontre n’a même pas disputé une demi-heure de jeu. 27 minutes exactement. Suffisant pour reprendre un service d’ Arial Mendy de la tête et relancer Lens dans la course aux barrages. Mais le meilleur est à venir.En effet, Simon Banza revient de loin. L’été dernier, sa saison commençait de la pire des manières puisqu’il se déchire les ligaments croisés et manque pas moins de 31 journées de championnat. Mais une fois rétabli, Philippe Montanier sait qu’il a récupéré un joker de luxe pour maintenir son attaque à flots en fin de rencontre. Face au PFC, le technicien lensois avait d’ailleurs fait rentrer sa pépite à la place de Yannick Gomis pour les prolongations. Face à l’ESTAC, c’est Thierry Ambrose , carbonisé après avoir porté l’attaque lensoise à bout de bras, que le natif de Creil est venu remplacer. Du sang neuf pour apporter un vent de fraîcheur et de quoi laisser Montanier optimiste. «"Pas de problème, je m’en occupe !" » Effectivement, il s’est occupé d’envoyer Lens en barrage avec un but copié-collé de celui inscrit face à Clermont : de la tête et servi par Mendy.Interrogé sur son sentiment après la rencontre, Banza a permis à toute la France de faire connaissance avec lui en quelques secondes : «» A savoir : une mise au placard à Lens , son club formateur, après le départ d’Antoine Kombouré en 2016, un prêt foiré à Béziers en National la saison suivante… Et puis la renaissance au Titus Pétange, pensionnaire de l’élite luxembourgeoise, où il fait parler tout son potentiel de numéro 9 en enfilant les buts comme des perles (dix-huit en 25 matchs). Suffisant pour rentrer au bercail… avant de se faire les croisés. La guigne.Mais le bonhomme n’est pas du genre à lâcher l’affaire. «» Encore deux matchs à assurer pour le libérateur. Avant d'écrire un nouveau chapitre avec son Racing à l'étage supérieur ?