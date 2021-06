Pronostic Pays-Bas Autriche : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro + 2 Bonus EXCLU pour parier !

Nos paris sur Pays Bas - Autriche

Les Pays-Bas en favoris du groupe

L’Autriche devra mieux faire

Retour attendu de de Ligt du côté des Pays-Bas

Les compo probables :

Les Pays-Bas enchaînent face à l’Autriche

Absent des deux grandes dernières compétitions internationales, les Pays-Bas étaient attendus pour leur retour dans un Euro. Emmenés par leur capitaine et néo-Parisien Gini Wijnaldum, les Néerlandais ont pris les commandes de leur match en début de 2mi-temps face à l’Ukraine après une première période moyenne. Nouvelle recrue du PSG, Gini Wijnaldum a parfaitement assuré son statut de capitaine en étant omniprésent et en inscrivant le premier but de sa formation. Alors qu’ils menaient 2-0 et semblaient à l’abri, les Bataves se sont démobilisés et ont permis le retour des Ukrainiens. Mais suite à un mauvaise relance du portier ukrainien, l’excellent Dumfries a offert la victoire en fin de match à ses coéquipiers. Ce succès a confirmé la supériorité d'très intéressants offensivement en 2période, et qui vont affronter lors de cette deuxième journée, l’autre équipe en tête du groupe, l’Autriche. En quête de régularité, les Pays-Bas chercheront à signer une deuxième victoire consécutive pour assurer leur présence en 1/8L’Autriche a profité d’affronter l’adversaire le plus faible du groupe sur le papier, la Macédoine du Nord, pour empocher 3 points précieux lors de la 1journée (victoire 3-1). A égalité avec des Macédoniens guidés par le héros national Pandev depuis la demi-heure de jeu jusqu'au dernier quart d'heure, l’Autriche a ensuite poussé en fin de rencontre pour décrocher la victoire. Entrés en cours de jeu, Gregoritsch d’Augsbourg et le fantasque Arnautovic qui joue désormais en Chine ont marqué les deux buts de la victoire. Pour se qualifier pour cet Euro, les partenaires de David Alaba avaient seulement fini 2d’un groupe remporté par la Pologne. Juste avant le début du Championnat d'Europe, l'Autriche avait montré des difficulté lors de ses deux matchs de préparation, qui s'étaient soldés par des défaites contre une Angleterre B (0-1) et contre le Danemark (0-4).Pour cet Euro, les Pays Bas déplorent principalement l’absence de van de Beek, peu utilisé à Man U cette saison, et surtout de leur habituel capitaine Virgil van Dijk. Lors du premier match, son partenaire habituel en charnière, le joueur de la Juve de Ligt était blessé. Sur le chemin du retour, l’ancien de l’Ajax devrait retrouver une place de titulaire pour cette confrontation face à l’Autriche, ce qui devrait aider à solidifier la défense batave. Très bon contre l’Ukraine, l'ailier du PSV Dumfries a marqué des points dans son couloir droit. En revanche, Memphis Depay, décevant face aux Ukrainiens est attendu au tournant. Nul doute qu'après avoir vu son compère d'attaque Weghorst marquer, l'ancien Lyonnais voudra ouvrir son compteur ce jeudi soir, lui qui est le meilleur buteur néerlandais dans cette liste de 26. Du côté de l’Autriche, Arnautovic devrait retrouver le XI titulaire. Entré en cours de match, l’ancien Hammer a inscrit le dernier but de son équipe et devrait succéder à un Kaljdzic décevant face à la Macédoine alors qu'il arrivait sur cet Euro avec beaucoup de confiance. Pour le reste, Foda devrait s’appuyer sur ses habituels cadres avec les Sabitzer, Alaba ou Lainer.: Stekelenburg - de Ligt (ou Timber), de Vrij, Blind - Dumfries, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Wijndal - Depay, Weghorst.: Bachmann - Lainer, Dragovic, Alaba, Hinteregger, Ulmer - Laimer, Schlager, Baumgartner - Sabitzer - ArnautovicInconstants durant leur premier match face à l’Ukraine, les Bataves doivent monter en régime pour ce deuxième match. Mais la prestation offensive signée en 2mi-temps leur offre de belles perspectives, d'autant plus si de Ligt est de retour pour rassurer la défense à 3 centraux. Les Pays-Bas restent le grand favori de ce groupe et devraient être en mesure de s’imposer face à une Autriche qui n'a pas obtenu récemment de résultats de référence face à des nations bien installées sur l’échiquier européen. Avec un Depay sans doute revanchard, les Pays-Bas, qui ont l'avantage de jouer encore chez eux à Amsterdam, devraient s’imposer face à une Autriche qui n'a pas convaincu face à la Macédoine du Nord.avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Pays-Bas Autriche encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !