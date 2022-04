Pronostic Inter Milan AC : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe d'Italie

L’Inter décroche sa place en finale face au Milan

L’Inter et le Milan AC se livrent une superbe opposition en Serie A mais aussi dans cette Coppa Italia. En effet, les deux formations sont au coude à coude pour décrocher le Scudetto puisqu’actuellement lesoccupent la tête avec 2 points d’avance sur les Nerazzurri (qui ont un match de retard). En remportant ses trois derniers matchs face à la Juventus (0-1), Vérone (2-0) et le week-end dernier sur la pelouse de la Spezia (1-3), les Intéristes ont comblé leur retard sur le Milan AC mais aussi sur le Napoli. Les hommes de Simone Inzaghi font désormais figure de favoris pour conserver leur titre. En Coppa Italia, l’Inter a lancé sa compétition face à Empoli (3-2) avant de dominer la Roma (2-0) en quart de finale. Lors de la demi-finale aller, la formation intégriste a obtenu le nul "à l'extérieur" à San Siro (0-0). Ce match retour s’annonce ouvert entre deux équipes qui cherchent à remporter des titres. Les hommes de Simone Inzaghi se souviennent qu’ils avaient été surpris par leslors du dernier derby à Giuseppe Meazza (défaite 1-2), dans un match qu'ils semblaient pourtant maîtrisés. Pour affronter le Milan, Inzaghi devrait pouvoir compter sur un effectif au complet avec notamment les Barella, Martinez ou Dzeko. Les deux derniers cités en sont à 17 buts chacun cette saison avec l'Inter.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Milan AC a retrouvé de sa superbe depuis que Stefano Pioli a repris le club. En Coppa Italia, les partenaires d’Olivier Giroud ont dominé le Genoa (3-1) après prolongation avant de surclasser la Lazio (4-0). Pour la seconde saison consécutive, lessont dans le coup pour le Scudetto et mènent actuellement la Serie A. Le week-end dernier, les Milanais ont assuré en prenant le dessus sur le Genoa (2-0) grâce au Portugais Leao et au Brésilien Messias. Ce succès est venu relancer le club lombard qui restait sur deux nuls face à Bologne et le Torino. Dans une meilleure forme, l’Inter pourrait trouver les ressources pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Italie.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan AC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !