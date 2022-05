Pronostic Bochum Arminia Bielefeld : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Bochum, un promu qui fait le taf face à l’Arminia Bielefeld

Promu cette saison en Bundesliga, Bochum a fait le job et restera dans l'élite du foot allemand à l'issue de la saison. Le VFL est calé dans le ventre mou du championnat en 12position avec 10 points d'avance sur la relégation. Le week-end dernier, Bochum a obtenu son maintien sur la pelouse de Dortmund (3-4). Partis pied au plancher, les joueurs de Thomas Reis ont rapidement mené de deux buts grâce à Polter et Holtmann. Ensuite, les Marsupiaux ont repris la main avant que Bochum ne finisse en boulet de canon pour décrocher 3 points synonymes de maintien. Avant cela, le promu s'était incliné deux fois consécutivement face à Fribourg (3-0) et contre Augsbourg (0-2). De son côté, l'Arminia Bielefeld n'a pas abdiqué car il ne compte que 2 points de retard sur le barragiste, Stuttgart. Avec 2 matchs à disputer, l'Arminia peut mathématiquement se sauver. Mais avec une seule victoire lors des 12 dernières journées, il est difficile de concevoir le maintien pour le club de Bielefeld. Le week-end dernier, les protégés de Kostmann ont certainement gâcher une grosse opportunité face à un concurrent direct pour le maintien en concédant un nul à domicile contre le Hertha Berlin. Bielefeld a été tout proche de la catastrophe mais Nilsson a égalisé en toute fin de rencontre (1-1). Avec 7 revers lors des 9 derniers matchs, l'Arminia devrait souffrir face à une équipe de Bochum libérée. Devant son public, le promu pourrait célébrer son maintien en dominant une équipe de Bielefeld dans le dur.