Mason Greenwood has his bail EXTENDED as police continue to probe allegations he raped and assaulted young woman https://t.co/N7DkI4sVf7 — MailOnline Sport (@MailSport) June 24, 2022

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Accusé de viol, d’agression et de menaces de mort, Mason Greenwood a vu sa liberté sous caution prolongée pour une durée indéterminée. Le joueur de Manchester United est incarcéré depuis le 30 janvier 2022, après que Harriet Robson, son ex-petite amie, a publié des photos et une bande audio explicites. Suspendu par son club, lâché par Nike et supprimé du jeu, le numéro 11 desne connaît toujours pas la date de son procès.Le ciel s’obscurcit un peu plus pour le jeune Anglais.