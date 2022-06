Johan Micoud fait partie des trois coéquipiers qui ont le plus marqué Miroslav Klose

Klose: "Gegen Nesta habe ich kein Land gesehen" - Die Torjägerkanone™ für alle #kickeramateure https://t.co/gWh6699Uwd — kicker Amateure (@kicker_amateure) June 27, 2022

Diego, Miroslav Klose, Johan Micoud, Torsten Frings, Per Mertesacker, Ivan Klasnić ... Ah, le Werder des années 2000 ! Fraîchement nommé entraîneur d’Altach en Autriche, Miroslav Klose est revenu sur sa carrière de joueur dans les colonnes de Kicker . Invité à se prononcer sur les coéquipiers les plus forts qu’il a côtoyés, l’ancien attaquant a cité trois noms, dont un Français : Johan Micoud. Selon ses dires, l’ancien meneur du Werder Brême l’a aidé à faire évoluer son jeu, en l’incitant à décrocher :"Arrête de toujours partir vers l'avant ! Viens aussi ici un instant, nous voulons jouer au football ici."Les deux autres plébiscités sont deux joueurs croisés au Bayern et en sélection : Toni Kroos et Thomas Müller., a-t-il expliqué.A contrario, même des années après, Miroslav Klose n’a pas caché être toujours traumatisé par ses duels face à la défense italienne et Alessandro Nesta en particulier :On ne peut pas en dire autant de la défense du Brésil en 2014.